Neuquén ofrece asistencia para combatir incendios en Chile

De acuerdo con los mecanismos nacionales y binacionales vigentes, desde la Provincia se solicitó que el ofrecimiento sea canalizado a través de la Agencia Federal de Emergencias.



El gobierno de la provincia del Neuquén se puso a disposición para asistir en el combate de los incendios forestales e interfase que actualmente afectan a las regiones del Bío Bío y Ñuble, en la República de Chile.

Desde la Provincia se solicitó que el ofrecimiento sea canalizado a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que pertenece al ministerio de Seguridad de la Nación, conforme los mecanismos nacionales y binacionales vigentes.

El ofrecimiento neuquino se formuló con el objetivo de colaborar, a través del Estado Nacional, con las autoridades chilenas, reforzando los lazos de cooperación y asistencia mutua ante emergencias que caracterizan la relación entre ambos países.

Fue a través de una nota que, por pedido del gobernador Rolando Figueroa, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, envió al director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie.

Desde la Provincia se pusieron a disposición recursos humanos y materiales, sujetos a la evaluación y coordinación que la AFE estime.

Del Sistema Provincial de Manejo del Fuego se ofreció la colaboración de 15 brigadistas capacitados y equipados con los elementos de protección personal y equipo de campamento; motosierras, herramientas manuales, motobombas con mangueras forestales; y tres camionetas 4×4 doble cabina equipadas.

En lo que respecta a medios aéreos, la Provincia puso a disposición dos aviones AT 800, un avión hidrante anfibio y un helicóptero Bell 412 con helibalde.

Del Sistema Integrado de Emergencias se ofreció una Carpa Hospital, equipada con dos camas de terapia intensiva, con una capacidad total de 10 plazas (PMA) con personal; dos ambulancias clase A, con médico (móvil pediátrico y móvil Adulto), enfermero y chófer; 12 profesionales (médicos, enfermeros y choferes); y un camión de logística.

“Quedamos a disposición de la AFE para ampliar la información técnica necesaria y avanzar en las coordinaciones operativas, logísticas y administrativas que resulten pertinentes”, se expresa en la nota.