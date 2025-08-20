Neuquén potencia su oferta turística con nueva normativa  

El ministro Gustavo Fernández Capiet destacó las leyes sancionadas en la legislatura para la agilización de trámites y digitalización de procesos. También remarcó el fuerte trabajo conjunto desarrollado con municipios y prestadores.

El ministerio de Turismo de la provincia repasó lo realizado en el transcurso de la gestión y destacó los avances en materia normativa que fortalecen y modernizan el sector. Del encuentro participaron el gobernador Rolando Figueroa y los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza.

El ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, destacó que durante el período de gestión se aprobaron cuatro regulaciones fundamentales: el Reglamento del Registro Provincial de Agencias de Viajes, la creación del Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas, la incorporación del servicio de transporte en la regulación de prestadores y la Ley 3440 de Alojamientos a Corto Plazo.

A estas se suman la nueva Ley de Turismo N° 3525, la elaboración de una nueva ley de categorización de alojamientos y el próximo lanzamiento (el viernes 22 de agosto) del Sigetur, un nuevo sistema inteligente de gestión que se complementa con el denominado Tramitur, una herramienta de autogestión para habilitación de servicios y actividades turísticas.

La política normativa estuvo acompañada de medidas de flexibilización, agilización de trámites y digitalización de procesos, con inversiones por 57 millones de pesos y un fuerte trabajo conjunto con municipios y prestadores.

Además, se crearon nuevas áreas de promoción de la inversión privada y se otorgaron líneas de financiamiento por 1.743 millones de pesos a 107 prestadores, consolidando la infraestructura legal y administrativa que respalda al turismo provincial. Estas acciones buscan profesionalizar la gestión, simplificar los procesos y garantizar la competitividad del sector en todo el territorio.

