Neuquén presentó el RIdE y puso en marcha una nueva etapa en la gestión laboral provincial

Se trata del Registro Informático de Empleadores, una herramienta cien por ciento digital que moderniza el régimen laboral, fortalece el control estatal y simplifica trámites para empresas y sindicatos.



En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto con el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, se presentó oficialmente el RIdE (Registro Informático de Empleadores), una nueva plataforma digital creada en el marco de la Ley Provincial Nº 3468 que marca una nueva etapa en la gestión laboral neuquina.

Durante su discurso, el mandatario contextualizó la medida en el proceso de ordenamiento que inició al comienzo de su gestión. “Cuando asumimos la gobernación teníamos determinados inconvenientes, estaba la provincia desfinanciada, el 83% de nuestro presupuesto anual era deuda pública”, recordó y subrayó que el primer paso fue sanear las cuentas públicas y ordenar el Estado. “Una vez que el Estado está ordenado puede funcionar de otra manera, como un Estado catalizador, como un Estado timón”, aseguró.

Sostuvo que Neuquén atraviesa una transformación histórica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta, pero remarcó que el crecimiento no es producto de “una roca” sino del trabajo coordinado entre empresarios y trabajadores. “Agradecerle sólo a una roca es faltarnos el respeto. Hay que agradecerle al trabajador que todos los días va al yacimiento, al empleado de la construcción, a quienes están construyendo edificios y moviendo la economía”, expresó.

En ese sentido, destacó que gracias a todos ellos la provincia lidera la generación de empleo privado y creación de empresas, y remarcó que el desafío es que ese crecimiento se traduzca en oportunidades concretas para quienes ya viven en Neuquén. “Para nosotros es fundamental primero darle trabajo a nuestra gente, a los neuquinos”, subrayó.

Para ello, explicó que se está implementando una fuerte política de formación a través del Instituto Vaca Muerta, que prepara mano de obra calificada para cubrir los 17.000 puestos que demandará la industria hacia 2030. “Más del 90% de los inscriptos en los primeros cupos son neuquinos. Después de la formación van a entrar a trabajar en la industria”, señaló, al tiempo que destacó que controlar que las empresas contraten trabajadores locales también es clave para mejorar los indicadores sociales y optimizar los recursos públicos.

Una herramienta con múltiples beneficios

El RIdE se convierte en una herramienta central dentro de este esquema público y privado, ya que el sistema permitirá unificar datos, controlar nóminas salariales y verificar condiciones de contratación en forma digital, fortaleciendo la fiscalización sin sumar burocracia. Además, será requisito para acceder a beneficios como la Ley de Compre Neuquino, la Ley Emplea Neuquén y la Ley Kimun, y obligatorio para empresas proveedoras del Estado.

Figueroa remarcó que el registro también tendrá impacto directo en el acceso a soluciones habitacionales. La provincia invertirá 450 millones de dólares en los próximos dos años para vivienda y lanzará nuevos créditos no bancarios canalizados a través del Ruprovi, y el RIDE facilitará el acceso a la información para los nuevos préstamos que se otorgarán a partir de agosto.

En esa línea, el mandatario también anticipó beneficios impositivos para empresas que contraten mano de obra neuquina a través de la futura Agencia de Recaudación provincial (Arneu).

Finalmente, resumió la visión de gobierno que enmarca la puesta en marcha del RIdE: “En Neuquén no es sálvese quien pueda. Está el Estado para igualar las líneas de partida. En Neuquén el Estado está presente, pero tiene que ser un Estado ordenado. Si el Estado está ordenado, puede ayudar más al privado a crecer y podemos crecer todos en esta provincia que ha sido muy generosa”.

Eficiencia y trazabilidad en tiempo real

Por su parte, el ministro Castelli agradeció especialmente a las pymes neuquinas -en particular a las de servicios petroleros- por haber acompañado al gobierno en el proceso de formación de trabajadores y en la consolidación de una matriz productiva con capitales locales.

Recordó que al asumir encontró “una subsecretaría abandonada e ineficiente”, con una ley de tasas desactualizada y sin herramientas adecuadas para prestar un buen servicio, y que el objetivo fue “hacer eficiente el Estado”. Explicó que la actualización normativa permitió cobrar por los servicios, equipar el área, incorporar tecnología, vehículos para fiscalización y mejorar las condiciones laborales del personal.

En ese marco, destacó que el RIdE “es el moño para volver a poner al Estado en su lugar”, ya que permitirá realizar trámites completamente digitales -desde homologaciones hasta acuerdos- garantizando previsibilidad a quienes invierten y fortaleciendo el rol del Estado como articulador entre empresas y sindicatos.

Por último, el secretario de Trabajo Pablo Castillo subrayó que el RIdE permitirá garantizar trazabilidad total en los trámites y contar con información precisa sobre cuántos trabajadores hay, qué tareas realizan y qué actividad desarrolla cada empresa en Neuquén.

Explicó que todos los empleadores, ya sean empresas privadas o asociaciones -como los gremios, en su rol de empleadores- deberán inscribirse y podrán gestionar denuncias, audiencias, asambleas o registros de medidas de fuerza de manera completamente online, con seguimiento en tiempo real de cada expediente.