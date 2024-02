Neuquén se suma al programa “Cuota Simple” para fomentar el turismo nacional

Este programa, respaldado a nivel nacional, ofrece la posibilidad de financiar viajes en tres y seis cuotas fijas utilizando tarjetas de crédito, con tasas competitivas en el mercado.

Cuota Simple no solo abarca la financiación de pasajes, sino que también incluye una variedad de productos y servicios relacionados con el turismo, como alojamientos turísticos, paquetes turísticos, alquiler de autos, excursiones y productos regionales. Estas opciones están disponibles exclusivamente dentro del territorio nacional y tienen una validez de 90 días.



Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo de Neuquén, destacó la importancia de esta iniciativa al permitir a los responsables de turismo de las provincias acceder a la posibilidad de financiar gastos mediante tarjetas de crédito en cuotas, lo que podría incentivar el flujo turístico interno.



Durante el evento, Scioli enfatizó la necesidad de compromiso y colaboración en el actual contexto, señalando que áreas como Turismo, Deportes y Ambiente comparten un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Por su parte, la subsecretaria de Turismo nacional, Yanina Martínez, agradeció el trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Economía y el sector privado para integrar el turismo al programa Cuota Simple, asegurando que se seguirá trabajando para que el turismo contribuya al desarrollo del país y al bienestar de los argentinos.



Además de la presentación del programa, se llevó a cabo una reunión entre Daniel Scioli y los representantes de Turismo de las provincias, donde se abordaron temas como las necesidades presupuestarias de cada región. Se acordó que el próximo 12 de marzo se realizará la asamblea del Consejo Federal de Turismo en Córdoba, donde se espera continuar con la planificación y coordinación de políticas turísticas a nivel nacional.



La reunión entre Daniel Scioli y los representantes de Turismo de las provincias evidenció un compromiso conjunto por fortalecer el sector turístico en todo el país. Se discutieron no solo las necesidades presupuestarias, sino también estrategias para promover destinos turísticos menos conocidos y diversificar la oferta a nivel nacional, garantizando así un desarrollo equitativo y sostenible en todas las regiones argentinas.



En este sentido, la inclusión de Neuquén en el programa Cuota Simple representa un paso significativo hacia la reactivación económica y el estímulo del turismo interno. Al facilitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables, se espera no solo incrementar el flujo de visitantes, sino también potenciar la economía local y regional, aprovechando el vasto y variado patrimonio natural y cultural que ofrece la provincia.