Neuquén será sede del 4° Open COPAR de Para Atletismo 2026

La competencia se desarrollará del 19 al 21 de marzo en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva y contará con homologación del Comité Paralímpico Internacional.



Entre el 19 y el 21 de marzo, Neuquén será sede del 4° Open COPAR Internacional de Para Atletismo de la Patagonia 2026, que reunirá a atletas de distintos puntos del país y la región.

El evento, reservado para deportistas a partir de los 13 años, es organizado por la Asociación Civil Derribando Barreras Neuquén, con el acompañamiento del gobierno provincial, la Federación Atlética Neuquina, el Comité Paralímpico Argentino y empresas auspiciantes.

El certamen contará con homologación IPC (Comité Paraolímpico Internacional) y fiscalización COPAR, lo que garantiza estándares técnicos de nivel internacional.

La actividad comenzará el jueves 19 de marzo con la llegada de las delegaciones en horas de la mañana. Desde las 9 se realizará la acreditación y entrega de kits en la Ciudad Deportiva. A las 19 se llevará a cabo la reunión técnica.

El viernes 20, la competencia se disputará de 8 a 16, mientras que el sábado 21 las pruebas se extenderán de 8 a 12.

El Open reunirá a un gran número de atletas de distintos puntos del país y la región, consolidando a Neuquén como sede de eventos deportivos inclusivos y de proyección internacional.

Inscripciones

Los deportistas de la provincia del Neuquén no abonarán inscripción, pero deberán completar el formulario oficial del evento. La inscripción es obligatoria para cada integrante de la delegación -deportistas, entrenadores, guías, entre otros- y al finalizar el formulario se deberá adjuntar imagen del CUD, certificado médico o DNI.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjbMIMlWUMBZuc7NZPl9I43VdpcsOKJGuui2_OfRjRr18z7w/viewform?usp=publish-editor.

El cierre de inscripciones será el 14 de marzo a la medianoche.