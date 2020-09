Neuquén sobrepasó las 100 muertes y los 6.000 contagios de coronavirus

>> Coronavirus, Regionales, Salud

Al igual que el martes, este miércoles se registraron ocho fallecimientos. Además, hubo 241 positivos durante la jornada.

Neuquén registró ocho nuevas muertes por coronavirus durante el miércoles, según informaron desde el ministerio de Salud, y alcanzó las 102 desde el inicio de la pandemia. En la capital provincial se registraron tres decesos, otros tres en Cutral Co y dos en Centenario. Además, a los 110 casos reportados por la mañana, se sumaron 131 por la noche. De esta manera, son 6.002 los positivos acumulados, de los cuales 2.867 pertenecen a pacientes activos.

Respecto a los decesos, las autoridades informaron que se trata de «un varón de 50 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas; una mujer de 61 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes); un varón de 73 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca); un varón de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; y un varón de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes)».

Respecto a los 131 positivos conocidos a última hora, se detalló que en el conglomerado Neuquén (86), Plottier (1) y Centenario (9), acumuló 96. En la comarca petrolera, Cutral Co sumó ocho nuevos contagios y Plaza Huincul, 4.

Mientras que en Senillosa se registraron 11 positivos, seis en Villa La Angostura, dos en Picún Leufú, dos en San Patricio del Chañar, uno en Piedra del Águila y otro en Junín de los Andes.

Hasta el momento se registraron 94 decesos desde el inicio de la pandemia y se dio el alta médica a 2.875 pacientes en toda la provincia de Neuquén.

-> 92% De las camas ocupadas en la provincia de Neuquén

Hay 94 camas totales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que están ocupadas, lo que significa el 92%. El porcentaje disminuyó respecto al martes, cuando el índice indicaba que estaba en el 96%. En tanto que la permanencia a promedio en UCI (de los pacientes actualmente internados) es de 13 días con un rango de 1 a 151 días por cada paciente.

Desde el 9 de septiembre hay seis ciudades neuquinas con transmisión comunitaria de coronavirus: Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala. En ellas, desde este lunes, Provincia determinó nuevas medidas de restricción para la circulación vehicular.

Sólo 27 localidades del interior, a lo largo de la pandemia de coronavirus, han quedado libres covid en la provincia.

Por su parte, el 90% de los habitantes de Neuquén vive en las 25 localidades con casos activos de COVID-19. Datos oficiales ubican a esa gran proporción de la población en zona de riesgo inmediato. Crece cinco puntos porcentuales la cuenta si se consideran los habitantes de los distritos en los que hubo contagiados, pero ya se recuperaron.

En Neuquén se registraron 5871 casos, de los cuales 2902. Además hay 2875 recuperados y 94 fallecidos.

El 0800 333 1002 sirve para salvar dudas de los vecinos de la provincia de Neuquén que realizaron viajes a zonas donde existe circulación comunitaria. Además, atiende a aquellos que tienen contactos estrechos de casos positivos y sospechosos de coronavirus, como los que poseen síntomas compatibles al virus.

Situación clínica casos Covid-19

Actualmente, en la provincia se despliegan tres estrategias de seguimiento epidemiológico: la de vigilancia tradicional; la de vigilancia centinela y la estrategia DetectAR, que se lleva a cabo en los barrios.