Neuquén suma una conexión estratégica: Vuelo directo Neuquén – Santiago de Chile

La empresa LATAM Airlines Chile volverá a operar entre Neuquén y Santiago, lo que representa una oportunidad para el sector turístico. La provincia realizará acciones en el vecino país para promocionar los destinos locales. Los pasajes se pondrán a la venta desde mañana y habrá cuatro frecuencias semanales.

Funcionarios provinciales y autoridades de la empresa LATAM Airlines Chile anunciaron hoy el retorno de la conexión aérea entre Neuquén y Santiago. Los vuelos comenzarán a operar el 29 de marzo de 2026, con cuatro frecuencias semanales, y representan una oportunidad para el sector turístico provincial.

Del acto de anuncio participaron el Jefe de Gabinete provincial, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli y de Planificación, Rubén Etcheverry; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; el presidente de NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet; la gerenta comercial de LATAM Airlines en Argentina, Florencia Scardaccione; el cónsul general de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott; y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, entre otros.

Esteves explicó que a la provincia la unen con Chile seis pasos fronterizos abiertos permanentemente y comentó que “en uno de los momentos que más demanda tenemos en materia turística, que es durante el invierno, dependemos muchas veces de las inclemencias climáticas para que esa conectividad se pueda dar”. “Después de este anuncio, ya no vamos a depender del clima solamente, sino que vamos a tener una ruta aérea permanentemente”, destacó.

“Esto tiene también mucho que ver con lo que estamos planteando desde el gobierno de la provincia del Neuquén, que es la relación público-privada. El Estado tiene que garantizarles a los privados que se puedan desarrollar y en turismo estamos haciendo justamente eso”, señaló la ministra.

Por último, indicó que con la puesta en funcionamiento de estas nuevas frecuencias “estamos conectando a la República Argentina con otro hub de comunicación como es Santiago” y aseguró que esto permitirá no solamente recibir visitantes de Chile, “sino también del mundo entero”. La ruta tiene el potencial de transportar más de 25.000 pasajeros anuales entre Neuquén y Santiago.

Fernández Capiet consideró que “esta conexión nos abre la puerta a un sinnúmero de destinos. Vía Santiago y vía el hub que tiene LATAM, nos va a permitir ir a buscar turistas a otros lugares con otras posibilidades y otras conexiones. Estos vuelos van a duplicar la posibilidad de llegar con una sola escala a la ciudad de Neuquén, donde hoy solamente tenemos la posibilidad vía Ezeiza”.

“Desde NeuquénTur hemos realizado muchísimas acciones en Chile en aras de tener más turismo y más conexión, siempre por tierra. Tener esta conexión aérea es sumar un paso internacional más, por así decirlo. Nos da la oportunidad y la obligación de reconfigurar parte de nuestra estrategia de promoción. Si bien siempre miramos Santiago, hoy tenemos que hacerlo con una mirada mucho más fuerte”, señaló Fernández Capiet.

La gerenta comercial de LATAM Airlines en Argentina indicó que “es un hito para nosotros anunciar esta nueva ruta Neuquén-Santiago de Chile, que empezará a operar cuatro frecuencias semanales a partir del 29 de marzo”.

Dijo que el nuevo servicio permitirá conectar a Neuquén y el sur de la Argentina con Chile y con 31 destinos internacionales. “Pensamos no solamente en el turismo emisivo desde Neuquén hacia los más de 30 destinos internacionales que conectamos, sino también en todo lo que aportará de turismo hacia Neuquén”, añadió y adelantó que los pasajes comenzarán a venderse mañana.

El CEO de Aeropuertos Argentina destacó la tarea de la provincia y remarcó que el aeropuerto de la ciudad de Neuquén logró en octubre un “récord histórico de pasajeros”. “Evidentemente, los trabajos que se están haciendo son positivos, porque la tendencia y los números hablan por sí solos”, expresó. Además, felicitó a LATAM por la incorporación del nuevo servicio.

Por otra parte, anunció la construcción de un hotel en el aeropuerto, con una inversión de 18 millones de dólares y 80 plazas. “Va a ser muy importante para todo ese turismo receptivo que estábamos hablando y que necesitábamos, como así para la provincia”, sostuvo y agregó: “Una obra muy importante que tenemos es la ampliación de los controles de seguridad. Los estamos reubicando y ampliando para que puedan entrar más pasajeros en hora pico. Y, a su vez, estamos ampliando el embarque”.

El cónsul general de Chile en Neuquén expresó que “este es un ejemplo claro de esa cercanía que tenemos que estar construyendo todos nosotros en el ámbito de nuestra responsabilidad”. “Les agradezco esta oportunidad de estar acá y los felicito. Al gobierno de la provincia del Neuquén, yo sé que han puesto mucho empeño para acercar nuestras provincias y nuestras regiones colindantes”, concluyó.

El próximo año están previstas desde NeuquenTur una serie de acciones promocionales en la ciudad de Santiago de Chile, que inviten a residentes y operadores a conocer y recorrer la provincia, sus bellezas naturales, su oferta cultural y recreativa, la gastronomía y las infinitas posibilidades que Neuquén ofrece.

Argentina y Chile comparten una de las fronteras terrestres más largas y diversas en el mundo, con lo cual han desarrollado un amplio marco bilateral y multilateral para la integración fronteriza y regional, con una profunda interacción comercial, económica, de turismo y sociocultural. En particular, la provincia comparte casi 600 kilómetros de frontera con Chile.