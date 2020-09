Nicolas Urquiza: «Muchísimas gracias por las muestras de apoyo , tanto para mi como para el personal que se quedó sin trabajo»

>> Locales, Sociedad

Tras el cierre de Torino en la base del Cerro Chapelco, Nicolas Urquiza, agradeció a través de su Facebook a quienes lo apoyaron y acompañaron en este momento.

«Muchísimas gracias por las muestras de apoyo, tanto para mí como para el personal que se quedó sin trabajo», comenzó diciendo Urquiza.

Nicolas llegó a San Martín de los Andes hace 18 años con el sueño de una vida mejor y después de algunos años logró abrir su propio negocio.

«Los que me conocen saben que soy un laburante que me vine en el año 2002 Desde Buenos Aires a San Martín de Los Andes con una mochila cargada de ilusiones y 2 mangos en el bolsillo junto con mi amigo Matias Venanzi, después de muchos años de laburo tuve la oportunidad más linda que te da la vida que es dar trabajo»

Además aseguró que «En los Años que llevamos Torino adelante nunca tuvimos una carta documento o un juicio con ningún empleado, muchos de nuestros ex empleados son amigos y muchos hicieron su propio negocio».

El sector turístico y gastronómico fue uno de los más afectados por la pandemia, en este sentido Nicolas destacó: «hace 6 meses venimos poniendo el pecho para bancar nuestros negocios y las fuentes de laburo, haciendo malabares, creando nuevas propuestas para que podamos subsistir, uniéndonos entre todos los gastronómicos para tirar para adelante, siempre con la mirada en el futuro».

El local fue clausurado tras conocerse un vídeo, donde la música suena de fondo, mientras la gente come y bebe sin cumplir con el distanciamiento social que estipulan los protocolos para evitar la propagación del Covid-19.

Más adelante intentó explicar lo que se ve en vídeo que recorrió el país, y por el cual, la fiscalia local actuó de oficio y no solo multó al local, además hay varias personas identificadas y que ya fueron notificadas.

«Es triste ver y escuchar tanto odio y desprecio, te hace mal, te quita fuerza, no matamos a nadie solamente laburamos. Torino Winter Point no es Torino Bar Bistro (que está en el centro de la ciudad) en la base del cerro solamente despachamos desde la barra no atendemos las mesas, el espacio es público, las mesas estaban distanciadas, nuestros empleados cumplían el protocolo, el 90 por ciento de la gente estaba sentada en su mesa, nosotros no tenemos poder para decirle a la gente que tiene que hacer», aseguró Nicolas.

También manifestó que el Cerro Chapelco ya había cerrado. «Desligo de toda responsabilidad al centro de ski Chapelco por que esto ocurrió entre las 17 a 18 hs».

Por otra parte, aseguró que entiende su responsabilidad en lo ocurrido y agradeció a todos aquellos que le brindaron muestras de apoyo y cariño.

«¿No tuve responsabilidad en nada? Obvio que sí, en poner música alta y no advertir por micrófono, nada más. Al otro día Domingo 23 de agosto decidimos no poner más música fuerte y separar más aún las mesas».

«En fin pido disculpas a todos los que piensen que soy culpable de algo, y agradezco nuevamente el apoyo y gracias a todos a seguir metiéndole para adelante y disfrutemos que vivimos en un los más lindos lugares del mundo».