Niñas y niños de comunidades mapuches participaron de actividades recreativas

La secretaría de Desarrollo Comunitario de Áreas Rurales e Inclusión organizó jornadas recreativas con juegos, merienda y regalos. El festejo puso en valor la niñez y el derecho de todos y todas a disfrutar con las mismas oportunidades.



En un mes dedicado a honrar la alegría y los derechos de la niñez, cerca de 700 niñas y niños de las comunidades mapuches Cheuquel, Painefilu, Aigo y Chiuquilihuin vivieron jornadas de juego, encuentro y celebración en el Día del Niño.

Las actividades, organizadas durante todo agosto por la secretaría de Desarrollo Comunitario de Áreas Rurales e Inclusión —dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres—, tuvieron como eje garantizar la igualdad de oportunidades para que cada niño y niña, sin importar el lugar donde viva, pueda disfrutar plenamente de su infancia.

Hubo juegos didácticos y recreativos pensados para estimular la creatividad y el trabajo en equipo, momentos para compartir en comunidad y una merienda con chocolate caliente, alfajores y galletas que endulzó aún más la jornada. Cada pequeño y pequeña recibió además un presente como recuerdo de la celebración.

Desde la organización se informó que las actividades continuarán en octubre, llevando alegría, juegos y momentos de integración a más comunidades rurales y mapuches en distintos puntos de la provincia.