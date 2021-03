No aprendemos mas: Dejaron un fuego encendido y se fueron a caminar

>> Locales

El pasado sábado en el sector Lago Espejo se produjo un hecho que causó indignación a quienes pudieron ver el video. Se trató de un grupo de jóvenes de nuestra ciudad que dejaron un fogón encendido en un lugar prohibido y se fueron aparentemente a caminar.

Un guardaparque de esa Seccional compartió imágenes en las redes sociales, lo que causaron una total indignación. Según relataron, las seis personas habían salido a caminar por la costa y dejaron el fuego encendido sin ningún tipo de control, esto a simple vista podría haber ocasionado un desastre. Según agregaron desde Parques, habían ingresado con mascotas, algo que tampoco se permite en los Parques Nacionales. Por este motivo se les labraron al menos 2 actas de infracción.

Desde el Parque Nacional Nahuel HUapi informaron:

Parque Nacional Nahuel Huapi informa: La negligencia humana parece no tener límites 😞

👉🏼El Guardaparque Antuel Sanchez de la Seccional Lago Espejo en la zona noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi, nos comparte estas tristes imágenes. En una recorrida ayer sábado 13 de marzo por las costas del lago espejo, en el brazo Balneario, se encontró varios fogones en áreas no habilitadas, y uno de ellos era un fuego totalmente sólo. ‼️‼️‼️

❗️Los infractores eran seis jovenes de San Martin de los Andes, residentes de la región, que habían salido a caminar por la costa mientras dejaron el fuego, que no solo lo hicieron en un lugar no habilitado, si no que ademas podrían haber sido los iniciadores de un gran incendio forestal. 🐶Por otro lado, además, habían ingresado con sus mascotas. Se llevaron varias actas de infracción.

👉🏼El Guardaparque siguió recorriendo la zona, realizando varias actas más por fuego. La recorrida termino con el inicio de la noche.

✅En la zona del brazo balneario, hay muchas bajadas al lago Espejo que no están habilitadas, tanto desde la ruta 231 (paso a chile) como de la ruta 40 (siete lagos). Esta zona, se lleva el 90% de las infracciones de la temporada y el 90% a su vez son residentes de la zona.

‼️‼️‼️‼️Nuevamente solicitamos a todos los visitantes que se informen, y recuerden que está absolutamente prohibido hacer fuego en TODO el Parque Nacional, a excepción de los campings y las áreas habilitadas donde hay estructuras para hacer fuego y hay carteleria especifica que indica la posibilidad de hacer fuego. Fuera de estas zonas, con o sin carteleria, esta PROHIBIDO HACER FUEGO.‼️‼️‼️‼️‼️.

Video:Lago Espejo

