“No descansaremos hasta ver los resultados que realmente queremos”

Así lo afirmó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, al hablar sobre la implementación de la lucha contra las drogas y lo que espera la ciudadanía neuquina. Ayer mantuvo una reunión con la comisión vecinal de Ciudad Industrial y comprometió una readecuación de recursos para dar respuesta a sus requerimientos.



“Se está trabajando. Soy consciente, camino por la calle. Sé que hay que tener resultados, hay que tener mejores resultados y soy el primero, junto con el gobernador, que queremos esos resultados”, aseguró el ministro de Seguridad Matías Nicolini al referirse a la reciente implementación de la ley de narcomenudeo en Neuquén.

Recordó que hasta el 28 de febrero pasado era la Justicia Federal quien investigaba todo el espectro asociado a este delito y remarcó que “que era una ley que fue dictada hace más de 10-12 años, con lo cual la provincia la podría haber adoptado hace muchísimo tiempo, pero nosotros hemos decidido adoptar ahora la competencia. Desde que entró en vigencia hemos tenido buenos resultados”.

“En materia de droga lamentablemente la provincia nunca se había puesto los pantalones largos y eso se ha hecho a partir de ahora, con esta decisión que he catalogado como histórica en materia de política criminal del gobernador Rolando Figueroa y que es aceptar esta lucha contra el narcomenudeo”, afirmó.

Se refirió a los allanamientos realizados ayer en la zona de Zapala, donde se pudo detener personas, secuestrar sustancias y armamento al decir que “está en manos de la justicia, no se pueden brindar mayores detalles al respecto, pero estamos en contacto permanente con el Dr. (José) Gerez (fiscal general) y estamos realmente conformes con los resultados en estos primeros días de implementación de la ley”.

Nicolini informó que están “constantemente realizando reuniones con vecinos para escucharlos y buscar soluciones en conjunto. Entre ellas, se readecuan recursos para fortalecer la presencia policial y seguir invirtiendo -como lo hicieron durante el año pasado- en nuevos móviles y equipamiento para la fuerza”.

De hecho, ayer mantuvo -junto al Superintendente de Seguridad de la Policía- una reunión con el presidente de la comisión vecinal del barrio Ciudad Industrial “disponiendo las medidas que nos solicitaban” y acotó que “en la medida de lo posible se van a implementar, se van a llevar a cabo”.

Estadísticas

Esta semana se conoció un informe estadístico policial que compara los índices delictuales de 2023 y 2024 y refleja una disminución general en la cantidad de delitos (contra la propiedad, contra las personas, delitos sexuales).

También muestra un aumento importante en otros delitos que atañen a las drogas y este ítem es considerado como algo positivo porque habla de la lucha que se está haciendo contra este flagelo en la provincia. “Ahí hemos tenido un aumento de más del 45% comparando el 2023 con el 2024. Y tiene que ver con estos datos que habíamos salido a brindar hace un tiempo de la gran cantidad de allanamientos, la gran cantidad de detenidos y de sustancias y de armas que se secuestraron en operativos vinculados a cuestiones relacionadas con la droga”.

Acerca de la ley

A partir de 28 de febrero entró en vigencia la ley que permite investigar y juzgar en el ámbito provincial los delitos relacionados con la droga. El narcotráfico en general se divide en tres instancias: la producción, el transporte y la comercialización. La ley federal de narcomenudeo que dictó el Congreso Nacional y a la que Neuquén adhirió permite a las provincias investigar y juzgar la última instancia, que es la comercialización. “Es lo que tiene más volumen y requiere más accionar de la policía porque es lo que realmente se lleva al mercado. Nosotros tenemos que atacar eso. Vamos a atacar eso, trabajando en conjunto con fiscalía”, dijo Nicolini.

Aclaró que muchas veces se considera que el narcomenudeo es, en sí, el eslabón más pequeño en la cadena del narcotráfico, pero -en su opinión- es el más grande. “Porque la persona que traslada 1000 toneladas de droga, no la comercializa. Esa persona se la da a otros para que la vendan en los barrios, en los kioscos y esos son los que generan todo este tipo de delitos conexos, por ejemplo, las balaceras donde están intentando imponerse para ser los que dominen la venta de drogas en un determinado lugar.”

“El gran narcotraficante no anda a los tiros en los barrios. El que anda a los tiros en los barrios es este que vuela más chiquitito. Las balaceras tienen que ver con los más chiquitos. Lo chiquitito es muy importante porque es lo que realmente nos afecta a todos nosotros, a los vecinos, a nuestros hijos y a todas las personas que tienen al alcance de la mano la compra de sustancias. Si nosotros atacamos eso y realmente le damos una lucha como la estamos llevando a cabo, el grande no va a venir porque no tiene mercado dónde introducirse”, concluyó.

