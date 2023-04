No hubo acuerdo y el paro de ATE Neuquén sigue

>> Regionales

La mesa de negociación no logró una resolución del conflicto.

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, fue consultado sobre el paro de actividades en la provincia.

«El gobierno no llevó una oferta aceptable. Se levantó la mesa de diálogo y nosotros seguimos con las medidas de fuerza. No se puede creer que no lleven los puntos reclamados con anterioridad», comentó el gremialista en «Mañanas en Red».

Respecto a las áreas del Estado afectadas por el paro, contó que se ven paralizadas las actividades en escuelas, registros civiles, áreas de salud y otras oficinas gubernamentales.

Por último, aseguró que desde las 8:30 de la mañana continuarán con actividades y movilizaciones en la ciudad de Neuquén y localidades del interior.

Fuente: TuNoticia.com