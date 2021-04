Nonthue: «El motor le pasó por arriba un par de veces, se cubrió con el brazo y sufrió una lesión»

>> Locales

Un joven fotógrafo de nuestra ciudad esperaba el atardecer para tomar unas imágenes en Nonthué cuando se encontró con una situación extrema donde un hombre había caído de su bote y no lograba que nadie lo escuche por el ruido del motor que daba vueltas en cícrulos. Leo Koller estaba ahí y logró rescatarlo para salvarle la vida.

En diálogo con Lacar Digital, Leo comentó «Este domingo estaba acampanado en Nonthue y tipo 19 hs la gente que estaba pasando el día se empezó a ir. En eso cae un pescador en un gomón y se puso a pescar en la boca del río. Como era el atardecer me alejé para sacar fotos y tipo 20:15 mas o menos escucho el motor de la lancha y veo de reojos que se va yendo. Cuando miro bien estaba el motor haciendo ruido fuerte como de maniobras, caminaba para el campamento y pensaba que raro todo. En una de esas escucho ¡Auxilio! y cuando miro bien el bote estaba dando vueltas en círculos, como a 200 metros de la costa. Ahí me di cuenta de que se había caído. Agarré el Stand Up (La tabla) y salí a buscarlo, cuando estoy llegando el bote estaba cerca de el y me costó llegar. Cuando lo veo le iba gritando porque estaba con el wader y cuando llegué la boca le salía solamente del agua, las botas también, tenía los ojos negros, estaba calmado y se pudo enganchar de la tabla. Me costó un montón sacarlo. Es enorme, mas el wader pesaba muchísimo. En un momento cuando lo voy llevando me dice que no podía ver, se agarraba el pecho».

«Lo primero que intenté fue sacarlo del agua, lo saqué remando y pesaba mucho, lo ayudo a salir de la tabla y veo la sangre en la tabla, la lancha le había pasado por arriba un par de veces, en una de esas pasadas no alcanzó a bajar y se cubrió con el brazo para no golpearse la cabeza pero la hélice le quebró el cubito y un dedo. Cuando me dice que puede caminar y salir, busqué el auto y dejé la carpa ahí, trato de sacarle el buzo y empezó a toser fuerte, con una puntada en el pecho. Lo meto en el auto y por la costa íbamos en el auto hasta que llegó el guardaparques justo» dijo Leo Koller a Lacar Digital.

El guardaparques lo llevó hasta el hospital y lograron estabilizarlo. El hombre de Mar del Plata de 39 años padre de una nena de 9 años pasó un momento horrible en el Nonthue, mas de 10 minutos peleando en el agua para que alguien lo ayude, afortunadamente Leo estaba en el lugar y pudo reaccionar a tiempo.

«Después lo vi en el pueblo, estuvimos charlando, me contó que era padre de una nena de 9 años, de Mar del Plata, que en un momento se había entregado y no sabía si moriría de hipotermia o ahogado, cuando me vio se tranquilizó y fue mas fácil sacarlo» expresó Koller a Lacar Digital.

Foto: Leo Koller /Tabla con la que logró sacarlo.