Norma Isabel Castilla con amor y bondad colaboró en la guerra atendiendo a los soldados heridos de Malvinas

Norma recuerda, nombres, caras pero sobre todo, recuerda la vida que iban a tener posguerra «ellos te transmitían su angustia, el horror, el frío y el hambre, ellos no tenían preparación, hablo de los del ejército lo que yo tenía, no puedo hablar por las otras fuerzas» indicó y agregó «ellos te hablaban de sus vidas anteriores, muchos ni siquiera conocían el agua corriente y muchos no sabían que tenían un derecho, que era no ir a la guerra si eran sostén de familia y podían pedir la excepción, pero ni siquiera sabían que tenían ese derecho. Por suerte no entendí bien, por que sino, hubiera creído que no iba a ser capaz de estar en ese lugar. Ese primer día fue muy impactante, el olor a carne quemada no se les iba, fue muy duro estar ahí» indicó Normita.