Nueva cartelera de cine en el Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de diciembre

El Centro Cultural Cotesma publicó su nueva programación cinematográfica para la semana del jueves 4 al miércoles 10 de diciembre, con cuatro propuestas que combinan animación, terror y cine nacional dentro del Espacio INCAA.

La sala principal presenta “Zootopia 2”, disponible de jueves a miércoles en funciones de 16:15 y 18:15, en castellano, con una duración de 107 minutos y clasificación ATP.

También se suma “Five Nights at Freddy’s 2”, que tendrá función diaria a las 22:15. Se proyectará en castellano de jueves a domingo, mientras que martes y miércoles habrá funciones subtituladas. La película dura 103 minutos y está clasificada SAM 13.

En el Espacio INCAA, la cartelera incluye dos títulos nacionales:

“La muerte de un comediante”, disponible jueves, viernes y sábado a las 20:15, en castellano, con una duración de 109 minutos y clasificación SAM 13.

“Vieja Loca”, programada para domingo, martes y miércoles a las 20:15, en castellano, con 94 minutos de duración y clasificación SAM 16.

El centro permanecerá cerrado los lunes, manteniendo su cronograma habitual.