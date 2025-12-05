Cultura y espectáculos

Nueva cartelera de cine en el Centro Cultural Cotesma: del 4 al 10 de diciembre

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Centro Cultural Cotesma publicó su nueva programación cinematográfica para la semana del jueves 4 al miércoles 10 de diciembre, con cuatro propuestas que combinan animación, terror y cine nacional dentro del Espacio INCAA.

La sala principal presenta “Zootopia 2”, disponible de jueves a miércoles en funciones de 16:15 y 18:15, en castellano, con una duración de 107 minutos y clasificación ATP.

También se suma “Five Nights at Freddy’s 2”, que tendrá función diaria a las 22:15. Se proyectará en castellano de jueves a domingo, mientras que martes y miércoles habrá funciones subtituladas. La película dura 103 minutos y está clasificada SAM 13.

En el Espacio INCAA, la cartelera incluye dos títulos nacionales:

  • “La muerte de un comediante”, disponible jueves, viernes y sábado a las 20:15, en castellano, con una duración de 109 minutos y clasificación SAM 13.
  • “Vieja Loca”, programada para domingo, martes y miércoles a las 20:15, en castellano, con 94 minutos de duración y clasificación SAM 16.

El centro permanecerá cerrado los lunes, manteniendo su cronograma habitual.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Cotesma lanza la nueva versión de Cotesma Play
Artículo siguiente
Cotesma alcanzó un récord histórico en la 15° Campaña de Reciclaje Electrónico

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cotesma alcanzó un récord histórico en la 15° Campaña de Reciclaje Electrónico

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Cotesma realizó la 15° edición de su Campaña de...

Cotesma lanza la nueva versión de Cotesma Play

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Cotesma presentó la nueva versión de Cotesma Play, su...

Representantes sanmartinenses clasificaron a la Final Provincial de los Juegos Culturales

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El 27 de noviembre se realizó en Piedra del...

San Martín de los Andes será sede del Encuentro de Tejedoras del Neuquén

Victoria Veloso Victoria Veloso -
San Martín de los Andes será sede, el sábado...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina