Nueva Colecta de Sangre en San Martín de los Andes

El miércoles 19 de octubre se realizará la 46° Colecta de Sangre de San Martín de los Andes. Tendrá lugar en el Centro Modular Sanitario (Roca y Rohde), de 8.15 a 12.15 horas. En esta oportunidad, se podrá concurrir SIN TURNO.

La colecta, cabe mencionar, contará con el acompañamiento de la Filial San Martín de los Andes del Club Atlético River Plate.

Cabe recordar que la sangre es la única sustancia en el mundo que no es reemplazable: no existe una versión artificial. Es por ello que la donación permanece como el único método eficaz y seguro para salvar vidas. Sin donantes, no hay sangre. Su disponibilidad depende de su donación.

Si tenés alguna duda acerca de si podés ser donante, podés enviar tu consulta al Facebook de @DonantesVoluntariosSMAndes

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud

Presentarse con DNI

Podés desayunar algún té, café, mate cocido con azúcar o edulcorante, con algunas galletitas con mermelada o alguna fruta. Se recomienda NO CONCURRIR EN AYUNAS.

A su vez, deberás: