Nueva Tecnicatura Superior en Gastronomía en la Región de los Lagos

Se firmó un acuerdo entre la Provincia y el municipio de Junín de los Andes para trabajar en conjunto en una formación profesional gratuita.



Con el objetivo de dinamizar el desarrollo sustentable territorial y llegar a toda la provincia con formación académica de calidad, brindando nuevos profesionales, el gobernador Rolando Figueroa, junto con el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Educación, Soledad Martínez; y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, firmaron este viernes un convenio para la implementación y desarrollo conjunto de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, con modalidad presencial, intensiva y de única cohorte con doble cabecera en Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

“Es una tecnicatura superior que depende del Consejo Provincial de Educación. Dura tres años, tenemos previsto su puesta en marcha en el segundo semestre de este año, y va a depender de la cantidad de alumnos para disponer de los espacios que tengamos que organizar, que ese es el componente que va a aportar la Municipalidad”, explicó Soledad Martínez. Agregó que “se trata de una inversión importante que además fortalece el perfil turístico de la Región de Los Lagos”.

La ministra precisó que “nos hemos tomado el trabajo de hacer una recorrida por todas las regiones de la provincia, y a partir del relevamiento con distintos actores hemos definido perfiles de formación y el fortalecimiento de la formación de recursos humanos asociado al turismo y a los servicios asociados al turismo”. En este punto, sostuvo que “va a tener su sede en Junín de los Andes, pero también vamos a tener cursadas en San Martín de los Andes, de modo de favorecer el corredor”.

Destacó que “se trata de una oferta de formación gratuita y libre para todas las personas mayores de 18 años sin límite de edad”.

Por su parte, el intendente Madueño expresó que “es una tecnicatura gastronómica que habíamos añorado muchísimo, de la que hablamos con la ministra, con el gobernador” y agregó: “Entendiendo que nuestro corredor de la zona sur tiene esa particularidad, de esa cultura de cocina, de tener cosas propias. Creo que esta tecnicatura va a potenciar mucho más aún todo esto”.

Las autoridades se comprometieron a desarrollar la carrera de acuerdo a los procedimientos curriculares de la formación basada en competencias profesionales para orientar la necesaria vinculación educación y trabajo y la dinamización del desarrollo sustentable territorial.

Según el convenio, las actividades académicas se iniciarán a partir del segundo semestre del ciclo lectivo 2026. Asimismo, se desarrollarán acciones preliminares por ambas partes, que propicien la puesta en marcha del proyecto. Tendrá una duración de 3 años contados a partir de su suscripción, que comprende el período de implementación de la carrera y un período destinado para el cierre, titulación y evaluación del proceso.