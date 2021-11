Nuevo récord de producción de petróleo en Neuquén

>> Regionales

Con los más de 229 mil barriles por día registrados en octubre, se está cerca de alcanzar las cifras previstas por el gobierno provincial para fines de este año.

La producción de petróleo durante el mes de octubre pasado alcanzó los 229.301 barriles por día en la provincia de Neuquén. Se trata de la cifra más alta de los últimos 17 años, razón por la cual el gobernador Omar Gutiérrez consideró que “hemos tenido un mes histórico”. El incremento interanual fue del 47,47 por ciento, en tanto que llegó al 7,25 por ciento con respecto a septiembre de 2021. La variación acumulada en los primeros diez meses del año es del 25,58 por ciento.

“Es récord absoluto. Una cifra histórica, que marca que vamos por el buen camino en la articulación, la sana convivencia y el desarrollo de la curva de aprendizaje y con espíritu colaborativo de integración y coordinación. Todos y cada uno de los actores de la industria, gobierno nacional y provincial, sindicatos, pymes, operadoras”, enumeró Gutiérrez.

Opinó que “esto es fruto de una provincia que trabaja para la seguridad, la previsibilidad jurídica y económica, construyendo consensos, acuerdos y concertaciones en el marco del debido respeto, fortalecimiento de las garantías y derechos consagrados constitucionalmente.”

Y en ese sentido expresó su preocupación sobre lo que está pasando respecto de la reciente elección de las nuevas autoridades del sindicato que agrupa a trabajadores de petróleo y gas privado en Neuquén, Río Negro y La Pampa. “Ha sido un exitoso proceso de participación de las y los trabajadores. Existió la posibilidad de participar, trabajar y encolumnarse en torno a 3 listas -recordó-. Hubo elecciones. Los afiliados pudieron optar entre la continuidad de la conducción que durante años ha llevado adelante Guillermo Pereyra que promovía el recambio generacional en la figura de Marcelo Rucci y de Richard (Dewey) que lamentablemente partió y lo hemos de recordar siempre. Quienes no estaban de acuerdo, tenían la posibilidad de trabajar y militar por otras dos listas, formando parte de ellas o votándolas”.

Fruto de esa participación ciudadana y democrática, más del 60% de los afiliados fue a las urnas y visibilizó sus opiniones y pensamientos. “Eso arrojó un resultado electoral que debe ser respetado. Porque es el pensamiento de los afiliados y afiliadas que nutren y fortalecen la vida democrática de una representación gremial. Que es fundamento de construcción de políticas públicas”, afirmó Gutiérrez.

“Entonces -prosiguió- cuando hablamos de certezas, de seguridades, no puede ser que quienes asumen la responsabilidad de poner el hombro y la espalda y que muchas veces ponen en riesgo su vida para producir el petróleo y gas que necesita el país para salir adelante, cuando van a las urnas se pretenda externamente debilitar ese proceso. Es una situación que me preocupa. Porque pasan los días y las semanas y no entiendo cuál es la razón ni la causa por la cual no se respeta y se aprueba el proceso electoral en la vida de un sindicato”.

“Quiero ser claro en esto -remarcó-: El proceso electoral se llevó adelante con la concurrencia de las partes que decidieron participar. No puede ser que a partir del veredicto de las urnas caigas en la incoherencia de querer borrar con el codo lo que escribiste con la mano. Hay que respetar a la gente que fue a votar, que se expresó democráticamente.”

Por eso, exhortó “a las autoridades correspondientes que aprueben y homologuen ese proceso electoral. Porque faltan muy pocos días para que las nuevas autoridades asuman”. Y adelantó que el 10 de diciembre, la fecha de asunción de las nuevas autoridades del sindicato, él asistirá a ese acto. “Defendamos y construyamos la buena salud de la democracia. No le faltemos el respeto a la ciudadanía. Respetemos, nos guste o no nos guste el resultado”.

Estadísticas

Las cifras difundidas por el gobernador fueron dadas a conocer por el ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia y dan cuenta de que el incremento se produjo principalmente por la suba de la producción en las áreas Loma Campana, La Amarga Chica, Cruz de Lorena y Bajo del Choique-La Invernada.

“Estamos muy cerca de llegar a los valores que estimamos para fin de año que son de 235.000 barriles de petróleo por día. Sin dudas esto ratifica a Neuquén como la provincia energética por excelencia, que además permite el ingreso de divisas al país”, enfatizó el gobernador Gutiérrez.

El mandatario ponderó una vez más “la calidad geológica de la formación Vaca Muerta” y recalcó la importancia de que “pronto podamos contar con más vías de transporte para el petróleo, especialmente para que podamos llevar a otros mercados los saldos exportables de esta producción”.

En cuanto al gas, la producción de octubre fue de 77,03 millones de metros cúbicos por día, lo que significó un incremento del 16,02 por ciento con respecto al mismo mes de 2020 y una caída del 4,76 por ciento en comparación con septiembre de este año. En tanto, el acumulado enero-octubre tuvo una variación positiva del 3,08 por ciento.

Por último, cabe consignar que del total de petróleo producido el 84 por ciento fue no convencional, mientas que en el gas fue del 78 por ciento.