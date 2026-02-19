LocalesPoliciales

Ocho personas dieron positivo en controles de alcoholemia del último viernes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Un nuevo operativo de control de tránsito, realizado el viernes 13 de febrero, dio como resultado ocho personas con positivo de alcoholemia; un vehículo de transporte con habilitación vencida y dos contravenciones por falta de documentación.

Entre las 20 horas y la 1.00 del viernes fueron controlados 295 vehículos en dos puestos fijos: Monumento a Roca (inicio de la Ruta de 7 Lagos) y Calle Curruhuinca, entre Villegas y San Martín.

En el operativo intervinieron personal y vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte (C.O.T.T.); Secretaría de Gobierno; Subsecretaría de Gobierno; Dirección de Protección Civil; Gendarmería Nacional; Policía Federal; y Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Comando Radioeléctrico y de la División Transito.

