Ocho personas dieron positivo en controles de alcoholemia del último viernes

Un nuevo operativo de control de tránsito, realizado el viernes 13 de febrero, dio como resultado ocho personas con positivo de alcoholemia; un vehículo de transporte con habilitación vencida y dos contravenciones por falta de documentación.

Entre las 20 horas y la 1.00 del viernes fueron controlados 295 vehículos en dos puestos fijos: Monumento a Roca (inicio de la Ruta de 7 Lagos) y Calle Curruhuinca, entre Villegas y San Martín.

En el operativo intervinieron personal y vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Cuerpo de Ordenadores de Tránsito y Transporte (C.O.T.T.); Secretaría de Gobierno; Subsecretaría de Gobierno; Dirección de Protección Civil; Gendarmería Nacional; Policía Federal; y Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Comando Radioeléctrico y de la División Transito.