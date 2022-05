Ocupación del Distrito Regional de Educación IX: auxiliares denunciaron «aprietes» por reclamo laboral

>> Locales

La denuncia fue realizada a través de un conferencia de prensa, en las puertas del Distrito Escolar.

Acompañadas por el gremio, las 4 auxiliares de servicio que acampan en el Distrito Regional IX, desde hace 14 días, denunciaron públicamente al Subsecretario de Gobierno, Juan Pablo Ponchiardi.

Según expresaron las denunciantes, Ponchiardi las amedrentó y amenazó «“Nos dijo que no íbamos a entrar a trabajar en ningún lado. Que elegimos el bando incorrecto para nuestro reclamo”, indicaron.

Las trabajadoras denuncian que no las llamaron más a trabajar «hemos recibido muchísimo maltrato, nadie nos quiere dar respuestas porque nos echaron, en el dia de ayer nos dijeron que nos quedamos sin trabajo, tampoco nos garantizan volver a trabajar en otro lado, que ellos no podían hacer nada. Sólo vinieron a dejarnos el mensaje de que el gobierno no puede hacer nada y que prácticamente el que resuelve y decide es Quintriqueo, cuando él no nos paga el sueldo. Acá hay muchos cómplices y nadie se hace cargo» expresaron.

En cuanto a la «toma del edificio» expresaron «los mismos directores se fueron por voluntad propia, nos dijeron que quedábamos a cargo del lugar y si se perdía algo era nuestra responsabilidad. También nos dijeron que denunciemos a Andrade ya que este gremio no tiene validez y que nos equivocamos al quedar de este lado del bando» expresaron.

«A nuestras compañeras las hicieron llorar, nos dejaron sin trabajo y no sólo eso, nos avisaron que no íbamos a conseguir trabajo en ningún lugar más. Nos humillaron una vez más, salimos peor de lo que estábamos de esa reunión. Nosotras hicimos todo bien, estamos bien calificadas y no entendemos porque no se nos vuelve a llamar porque nadie nos da una respuesta concreta más que si el gremio de la verde y blanca baja el dedo, nosotras nos quedábamos afuera» expresaron las auxiliares.

Por otro lado Segundo Andrade, Secretario Gremial que acompaña a las Auxiliares indicó «las compañeras sufren discriminación y un atropello, las dejaron sin trabajo y es responsable Quintriqueo y las autoridades de San Martín porque la problemática es acá, son vecinas de acá, sienten discriminación y el maltrato constante de las autoridades, ellas están bien calificadas, tienen legajos y de la verde y blanca siguen ingresando gente, familiares y amigos. ATEN expuso un comunicado y en menos de 24 horas resolvieron pasar por arriba el convenio colectivo de trabajo, convocando a una persona agresiva con denuncias, a que retome su puesto, no se entiende porque a unas trabajadoras si y a otras no. Para los delincuentes hay soluciones rápidas y positivas y para las personas de bien no» indicó Andrade.

Si bien desde Fiscalía, se ofreció un espacio para la mediación, desde el CPE indicaron a través de un comunicado que «Las personas que aspiraban a ser auxiliares de servicio, se negaron a ser notificados sobre el acta de la Comisión Evaluadora del CPE y se retiraron de la reunión».

Las auxiliares de servicio indicaron que se mantendrán firmes en el Distrito hasta obtener una respuesta.