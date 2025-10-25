Oficinas del Registro Civil abren este domingo para entrega de DNI

Con motivo de las elecciones del 26 de octubre, nueve oficinas del Registro Civil permanecerán abiertas en horario especial.



La dirección provincial de Registro Civil, dependiente del ministerio de Gobierno, informó que las oficinas del Registro Civil brindarán atención al público en horario especial el domingo 26 de octubre. Será para entregar los documentos nacionales de identidad (DNI) que aún se encuentran en su sede, teniendo en cuenta las elecciones para diputados y senadores nacionales que se llevarán a cabo esa jornada.

Durante las últimas semanas, el Registro Civil recibió más de 2.500 documentos para su entrega directa, acelerando los procesos para que los ciudadanos puedan contar con la documentación de identificación personal y ejercer su derecho al sufragio.

Si bien la oficina provincial viene atendiendo con horarios extendidos, aún restan documentos por entregar y para ello mantendrá abiertas dos oficinas seccionales en Neuquén capital y siete en el interior.

Quienes hayan tramitado su nuevo DNI o la renovación del documento en las oficinas de la 1ra. Sección (12 de septiembre 755), 2da. Sección (Río Diamante y Juan XXIII), 4ta. Sección (Av. Olascoaga 1290), 7ma. Sección (Salta 227), Registro Civil Limay (Ambrosetti 1650), Registro Civil Don Bosco II (Ignacio Rivas y Domene), Registro Civil Islas Malvinas (Batilana 1230), Registro Civil Confluencia (Cerro Catedral y Correntoso), Registro Civil Yrigoyen (Yrigoyen 56) y Registro Civil Móvil; podrán retirarlo en la sede ubicada en San Martín 756 de Neuquén capital en el horario de 8 a 18.

En tanto, quienes hayan realizado el trámite en las oficinas Gran Neuquén, ETON, El Progreso y oficina Hospital Heller, podrán retirar su DNI en la sede ubicada en Rodhe 1.110, de 8 a 18.

En Senillosa se podrá retirar el DNI de 8 a 12 en Andalué Dúplex 170 del barrio Ainil. En Añelo permanecerá abierta la sede de Calle 3 s/n de 8 a 14.

Asimismo, en Centenario, los DNI tramitados en la oficina seccional de Villegas y Canadá serán entregados en esa misma locación entre las 8 y 14. También estarán disponibles los documentos tramitados en la oficina del hospital local.

En cuanto a Plottier, funcionará de 8 a 14 la oficina ubicada en Estrada y Juan B justo, allí estarán disponibles los DNI tramitados en esa misma sede y los generados a través de la oficina del hospital local.

Finalmente, en Rincón de los Sauces (Oficina Seccional ubicada en Catamarca 535), en San Patricio del Chañar (Oficina Seccional situada en Michay 100) y Vista Alegre (Oficina Seccional de calle Hardastle 364), se atenderá de 8 a 14.