Organizaciones sociales vuelven hoy a cortar puentes y rutas en la provincia

Desde hoy a las 10 hs distintas organizaciones sociales de la región iniciarán 72 horas de cortes de ruta por toda la provincia. Bloquearán el tránsito de manera permanente en los tres puentes a Cipolletti, en el cruce «El Carancho» de Senillosa y en los accesos de Zapala y Chos Malal, junto con protestas sobre la vía pública en Cutral Co, Junín de los Andes y El Chañar.

Los cortes forman parte de un plan de lucha iniciado en julio por seis organizaciones de desocupados, que le reclaman al gobierno provincial el ingreso a los puestos de trabajo en la obra pública. Son las agrupaciones que ya bloquearon los puentes carreteros en las semanas previas: CTEP, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán, FPDS UTEP, FOL y FOL Unidad.

A través de un comunicado de prensa, las organizaciones sociales que lideran este plan de lucha en la provincia informaron que esperaron una semana, pero el llamado del Gobierno provincial “no llegó”. En suma, advirtieron que las protestas de estos días son “en virtud de la ausencia de una convocatoria tal cual se había comprometido la ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, y la falta de respuestas».

«El gobierno no solo no escucha, sino que además en la misma semana que esperábamos una reunión, el gobierno recortó el pan de los merenderos y comedores, ya que no les pagó a las panaderías que tienen el convenio de provisión de pan».

Según se indicó desde la organización de las protestas, por el momento, los cortes se ubicarán en cinco áreas de la provincia. En principio, paralizarán el tránsito en los dos cruces carreteros a Cipolletti, también, bloquearán el tercer puente en dirección a la provincia de Río Negro.

Además, habrá protestas y cortes en el puente El Carancho de Senillosa y sobre las rutas que atraviesan Zapala y Chos Malal. En paralelo, informaron que desarrollarán “acciones” en Cutral Co, Junín de los Andes y San Patricio del Chañar.