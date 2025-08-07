LocalesSeguridadSociedad

Organizados y en alerta: vecinos frenan robos en barrio Las Nalcas de San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Luego de varios robos en la zona y en obras en construcción del barrio, vecinos se autoconvocaron para trabajar de forma mancomunada con el personal policial. Hasta el momento y mediante la red de vigilancia, han frustrado dos intentos de robo.

En el barrio Las Nalcas, de San Martín de los Andes,  vecinos cansados de los robos, se autoconvocaron y se organizaron para trabajar en conjunto con la Policía y así evitar nuevos hechos delictivos. Hace unas semanas se produjeron hurtos, algunos de ellos en viviendas en obra.

La respuesta fue rápida y efectiva, en las últimas dos noches, al menos dos intentos de robo fueron frustrados gracias al aviso inmediato de los vecinos y a la intervención de las fuerzas de seguridad. 

No fue casualidad. Los vecinos instalaron cámaras de seguridad en distintos puntos del barrio como también alarmas vecinales en puntos estratégicos. Además se activaron canales de comunicación directa para actuar ante cualquier movimiento sospechoso.

“Acá estamos todos conectados. Si alguien ve algo extraño, avisa al instante. La policía llega rápido y eso ya está marcando la diferencia”, señaló una vecina que integra el grupo de vigilancia barrial.

La estrategia funciona. El barrio está organizado, en alerta y vigilado.

Marcela Barrientos
