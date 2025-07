Orgullo andino en La Voz Argentina: Fausto Leone deslumbró al jurado

Fausto Leone, joven músico de 29 años oriundo de San Martín de los Andes, Neuquén, fue protagonista de una noche inolvidable en La Voz Argentina este miércoles 9 de julio. Con una potente versión de San Francisco y el lobo, de Serú Girán, hizo que tres de los coaches —Soledad, Miranda! y Lali— se dieran vuelta casi al unísono, impactados por su voz.

Pero la sorpresa no terminó ahí: a pedido de Ale Sergi, Fausto aceptó el desafío de cantar en inglés y eligió The long and winding road, de The Beatles. Su interpretación fue tan emotiva que Lali y Juliana Gattas se arrodillaron, rogándole que eligiera sus equipos.

Fausto decidió sumarse al Team Miranda!, representando con a San Martín de los Andes en el escenario nacional.