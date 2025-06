Oriana González: “Alentando el Deporte permite enfocarme más en mi carrera”

La joven integrante del seleccionado argentino de tiro con arco fue una de las beneficiarias del aporte que realizan Vista Energy y Fundación Laureus con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano Gobiernos Locales y Mujeres.



Oriana González Vargas, integrante de la Selección Argentina de tiro con arco, forma parte de los 44 deportistas que fueron beneficiados con el aporte económico del Programa Alentando el Deporte, una iniciativa de Vista Energy y Fundación Laureus, que cuenta con el acompañamiento de la provincia del Neuquén a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Esta propuesta consiste en asistir a los deportes de élite con recursos económicos y aportes técnicos con el fin de apoyar sus carreras deportivas.

Días atrás, en la sede de Vista Energy, se realizó la entrega de los aportes a los atletas y a organizaciones sociales que trabajan en el desarrollo del deporte.

Oriana, de 19 años, integrante del club Arqueros del Comahue y de la selección neuquina en la modalidad Recurvo, viene de obtener una medalla de plata y otra de bronce en el Open Sudamericano que se realizó en Medellín, Colombia, y este año tiene un gran desafío como es participar en los Juegos Panamericanos Junior que se realizarán en Asunción del Paraguay del 9 al 23 de agosto.

La joven se mostró agradecida por el aporte que le permitirá estar más enfocada en sus proyectos deportivos. “A los deportistas nos ayuda mucho este aporte, en lo personal me sirve para dejar de preocuparme en cómo conseguir los fondos para viajar y poder irme tranquila. Eso me permite enfocarme más en entrenar y tratar de cumplir el sueño más que en buscar la forma o el método de cómo hacer para cumplirlo”, contó.

La destacada tiradora, quien es también integrante del programa de becas “Asistencia al mediano y alto rendimiento” que impulsa la cartera ministerial a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, destacó que “con estos beneficios tengo la seguridad de que voy a poder realizar el viaje que necesite, comprar lo que tengo que comprar y de que no me va hacer falta nada”.

“El año pasado no llegué a inscribirme, porque cuando me enteré era un poco tarde”, se lamentó. “Pero pensé que era algo bueno, que ojalá lo siguieran haciendo y así poder participar. Por eso este año apenas vi la oportunidad, me dije, es mi momento, y me inscribí”, relató.

Contar con este apoyo “es algo fundamental porque hay deportistas con muchísimo talento que a veces no tienen los recursos para poder desarrollarse. Me tocó conocer chicos y chicas que no pudieron viajar a torneos por no tener aportes de este tipo y se perdieron”, contó.

“Por eso creo que es muy positivo que pusieran en marcha este programa y el apoyo que, a través de él, nos brindan a los deportistas para que estas posibilidades que tenemos de crecer en el deporte aumenten y podamos seguir soñando, pensando que se pueden lograr las cosas que uno se propone”.