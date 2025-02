Ortiz Luna: «tenemos brigadistas que han sido echados a punta de cuchillos»

La Secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia de Neuquén indicó que el incendio les da una lucha absolutamente desigual y que a eso deben sumarle «la intervención de infiltrados que no permiten trabajar en las áreas de incendio».

En diálogo con Cadena Sur, Ortiz Luna indicó que el incendio esta totalmente descontrolado, si bien se trabaja en la cabeza del mismo, la cola del incendio es la zona de bosques de araucarias y especies autoctónas que hoy se perdieron» y agregó «para Aucapán no hay indicación de evacuación pero fuimos ligeros y certeros en evacuar a familias que estaban cercanas a los focos» expresó Ortiz Luna.

Por otro lado indicó indignada «es imperdonable lo que hacen, hay algunos infiltrados, violentos que generan pánico y amenazan a los brigadistas para que no ingresen a las zonas del incendio «dos días antes amenazaron a brigadistas con cuchillos y antes de anoche, sabiendo como venía el tema, al recibir este alerta, pedimos a la policía que acompañe a nuestros equipos al lugar del alerta y efectivamente era mentira, no habían viviendas en riesgo ni menos niños. Después circularon audios donde decían que iban a tomar medidas violentas con nuestra gente y que iban a secuestrar máquinas, también le prohibieron la entrada al personal de Córdoba y la Pampa. Hoy pedimos a la Policía que tome intervención porque no vamos a enviar a nadie a ningún brigadista, porque estas personas están utilizando el miedo y la coerción que lejos esta de proteger a la comunidad, es imperdonable lo que hicieron. Ayer sobrevolamos con los Loncos el incendio» finalizó a Cadena Sur Luciana Ortiz Luna.

Comparte esto: Facebook

X