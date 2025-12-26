Otra muerte vinculada a consumo de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén

Un hombre de 33 años falleció este jueves tras ingresar en paro cardiorrespiratorio al Hospital Heller. El caso se suma a las muertes recientes vinculadas a sustancias adulteradas y ya está en manos de la justicia.



El ministerio de Salud de Neuquén informa sobre un nuevo fallecimiento vinculado al consumo de cocaína presuntamente adulterada este jueves.

El caso más reciente se registró en la mañana de hoy, cuando un paciente de 33 años fue trasladado en ambulancia desde el Hospital Heller hasta el Hospital Provincial Neuquén (HPN) a las 8.05.

Según los testimonios, el hombre había sido encontrado en la vía pública consumiendo alcohol, con referencias de consumo previo de cocaína.

El paciente fue inicialmente trasladado en taxi al Hospital Heller, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. Tras ser reanimado, fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón. El hombre presentó un cuadro de shock refractario, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

El caso ya se encuentra en manos de la justicia y se activaron los protocolos correspondientes con llamados a la fiscalía y a la policía. Desde el Sistema Público de Salud se continúa con el seguimiento y la investigación interinstitucional de estos casos.

Sin declaraciones, para no entorpecer la investigación judicial

Desde el Ministerio de Salud se informa que no se brindarán declaraciones adicionales sobre los casos en curso con el objetivo de no entorpecer las investigaciones judiciales en desarrollo.

La cartera sanitaria seguirá trabajando en coordinación con las autoridades competentes y mantendrá informada a la población sobre las medidas de prevención necesarias.

Llamado urgente a la precaución



Las autoridades sanitarias reiteraron el pedido de extrema precaución a la población y solicitan evitar el consumo de sustancias, especialmente ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en Neuquén capital y zona de adyacencia.

Se solicita que aquellas personas que hayan consumido y presenten cualquier tipo de síntoma no habitual para este tipo de consumo, concurran de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

Apoyo y asistencia



Quienes padecen consumos problemáticos cuentan con asistencia en la provincia del Neuquén. Pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental. Allí son escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.