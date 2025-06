Ousset: “Un senador no puede ser un felpudo de nadie”

Así lo manifestó el ministro Jefe de Gabinete al hablar sobre la responsabilidad que implica un cargo de representación.



“Representar a la provincia implica, primero, un altísimo honor y segundo, una responsabilidad con tus conciudadanos, un senador no puede ser un felpudo de nadie en pos de intereses que no tienen nada que ver con la ciudadanía de la provincia de Neuquén”, manifestó el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Pepé Ousset.

En esta línea, indicó que “tenemos claro qué es lo que queremos para la provincia de Neuquén, porque no tenemos ningún otro condicionante más que la provincia, no tenemos más jefe que los ciudadanos de la provincia y no tenemos más vocación que hacer las cosas bien por la provincia de Neuquén”.

También puso en valor “el costo de llevar adelante una propuesta y haber sido elegidos por el pueblo para representar a la gente y hacer las cosas bien, porque tenemos una gran oportunidad y debemos generar las condiciones para que se transforme en la provincia que creemos que puede ser”.

En el Congreso de la Nación “es preciso que haya voces neuquinas que realmente conozcan lo que sucede en nuestra provincia”, expresó Ousset y agregó que “por eso es una elección muy importante para la provincia de Neuquén porque tenemos potencialidad, tenemos recursos y tenemos la posibilidad de construir el futuro que queremos”. En las legislativas de octubre, la provincia votará senadores y diputados nacionales.

En este sentido, el ministro expresó que la defensa de Neuquén “tiene que ver con invertir en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura para los neuquinos, en empresas públicas eficientes, en defender el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, en nuestra caja jubilatoria porque eso es defender la neuquinidad”.

En este punto, el funcionario indicó que “hay diputados o senadores que responden a mandatos de dirigentes nacionales sentados en alguna oficina que le decían que tenían que votar tal o cual cosa porque el partido nacional al cual respondían tenía que votar determinada ley”.

El Jefe de Gabinete manifestó que en un panorama “donde hay gente a la que le va bien y a muchísima gente le va mal, nos pusimos como meta ordenar el Estado, redistribuir los recursos, ser equitativos, justos, serios y confiables”.

En este sentido, destacó que “todos tienen que estar en sintonía con la austeridad, con la responsabilidad, con orientar los recursos y los objetivos al bienestar de la gente. Creemos en un Estado que funcione y administre bien para que la gente visualice que sus recursos están yendo a obras y sepa qué estamos haciendo con la administración de sus recursos” y añadió que “todo esto se da con un Estado nacional que decidió no orientar recursos a la obra pública”.

Finalmente, Ousset subrayó la necesidad de “tomar decisiones de políticas públicas que estén acordes a la realidad que viven los neuquinos porque tenemos el recurso, estamos generando las condiciones, pero tenemos que ser competitivos”.