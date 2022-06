Padre indignado: denunció que en la promesa a la bandera le negaron izar la Wenufoye

>> Locales

Según indicó a este diario Miguel Callicur, padre de la menor, todo sucedió en la Escuela Provincial N° 89 el dia en que prometían lealtad a la bandera.

Según expresó a Lacar Digital, Miguel Callicur, todo aconteció el día en que se Juraba la Bandera, en la Escuela 89 «el jueves pasado se realizaba la promesa y habían organizado las maestras el acto. El año pasado se hizo así y estuvieron presentes las tres banderas, la Nacional, Provincial y la Wenufoye. En un momento me llamó la maestra para decirme que mi hija iba a portar la bandera, luego me llama a la 22 de la noche, para decirme que por decisión del cuerpo directivo se había suspendido el acompañamiento de la Wenufoye en este acto» indicó Miguel.

Al otro día, el padre de la menor, se dirigió al establecimiento para pedir explicaciones «exigí una reunión con los directivos, y el planteó fue que no sabían si debía llevar la Wenufoye una mujer, un hombre, un integrante de cada comunidad. Me dieron a entender que no comprendían la cuestión, de algo muy novedoso, esta escrito hasta por estatuto, lo raro es que el año pasado se realizó el acto con la Wenufoye y nadie dijo nada. No me dio respuestas concretas, todo el tiempo esquivó la explicación del por qué no, así que de todas formas me quedé en la escuela porque mi hija se quiso quedar» relató este padre.

Luego al dialogar con las docentes de la menor, Miguel expresó «nosotros la invitamos a la mesa intercultural, pero los directivos no vienen. Entendiendo esta situación, Miguel indicó que ésta semana van a intervenir la escuela con actividades y instrumentos musicales para acercar un poco la cultura Mapuche» y agregó «para nosotros es un tema delicado y grave que no podemos dejar pasar, no se puede imponer una bandera, nosotros acompañamos las banderas porque somos ciudadanos argentinos. Así que vamos a empezar a intervenir estos espacios para que a nadie le roben su identidad, que no se vulneren los derechos de los niños. Buscamos que quien no conozca nuestra cultura pueda tener la posibilidad de hacerlo a través de estas intervenciones. Buscamos sumar, buscamos transformar, buscamos crecer como seres humanos, desde ese punto lo veo» finalizó.