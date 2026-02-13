Paleontología: hallan nuevos restos de dinosaurios acorazados

Neuquén fortalece su posicionamiento paleontológico a partir del trabajo conjunto entre el CONICET y el municipio de Villa El Chocón. Los restos, que podrían exhibirse en el Museo Ernesto Bachmann, amplían el valioso patrimonio fósil que distingue a la provincia a nivel mundial.



Con un rico patrimonio paleontológico, la provincia del Neuquén y la municipalidad de Villa El Chocón celebraron la publicación de nuevos hallazgos de restos de dinosaurios acorazados en el área conocida como Bajada Colorada. Tienen una edad aproximada de entre 120 y 130 millones de años de antigüedad y pertenecen al Cretácico Temprano.

Se trató de un trabajo en conjunto entre paleontólogos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que trabajan en Villa El Chocón y técnicos y personal del municipio local.

Estas piezas que fueron publicadas en una revista científica hace pocos días, se recolectaron en esa zona – ubicada a unos 100 kilómetros de la villa- donde se trabaja desde el año 2010 con excavaciones y extracciones en distintas campañas anuales.

“A partir de estudios se pudieron identificar a dinosaurios acorazados, un grupo que se llama Tirióforos, que tenían la particularidad de poseer placas de huesos sobre distintas partes del cuerpo, especialmente sobre el lomo”, explicó el paleontólogo Juan Canale.

En este sentido también tiene un gran valor para la ciencia. “No son muy comunes los restos de estos dinosaurios en América del Sur que son del Cretácico Inferior”, señaló Canale.

Desde el municipio y el equipo paleontológico, están ideando hacer alguna exhibición de estos materiales en el museo local Ernesto Bachmann.

El establecimiento alberga restos del dinosaurio Bajada Saurus que fueron extraídos también en esa formación geológica y que habrían convivido con el acorazado. Los Bajada Saurus eran herbívoros y contaban con espinas muy largas sobre el cuello.

Agradecimiento

Desde la municipalidad y del área de Turismo de Villa El Chocón, a cargo de la directora Adriana Galarza, felicitaron y destacaron el compromiso y la excelencia del equipo de trabajo del Museo Ernesto Bachmann, en especial a Juan Canale, Damiano Palombi, Andrés Moretti, Rogelio Zapata, Joni Aroca, Mara y Leandro Ripoll, Miguel Romero y Cristian Albornoz “por su labor científica incansable, su pasión por la investigación y su aporte invalorable al conocimiento de la historia local y provincial”.

Además, extendieron las felicitaciones al equipo de la Fundación Azara, que trabaja con el museo, colaborando y fortaleciendo cada proyecto.

Dinos, huellas a cielo abierto y Museos, entre valles y mesetas

El registro de dinosaurios en la cuenca neuquina es uno de los más ricos del mundo. Toda la Patagonia se caracteriza por la gran diversidad de especies y características y, en particular, la abundancia de formas gigantescas. En Neuquén hay dos hallazgos de singular importancia: Argentinosaurus huinculensis (Plaza Huincul) y Giganotosaurus carolinii (Villa El Chocón).

El primero fue el saurópodo más grande del mundo, con una antigüedad aproximada de 90 millones de años. Giganotosaurus carolinii no sólo se destaca por la talla, sino por haber sido uno de los dinosaurios carnívoros más completos descubiertos en la zona, conservándose aproximadamente el 70% de su esqueleto.

En la provincia también se han encontrado fósiles de otras especies como cocodrilos, tortugas y peces que corresponden al período en que toda la región estaba cubierta por el mar.

Durante más de 100 años, Neuquén ha tenido una nutrida historia paleontológica, reflejada hoy en los diez museos que funcionan en la provincia.

En esta experiencia se puede visitar las localidades de Villa El Chocón, Senillosa, Plottier, Neuquén capital, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Las Lajas y Picún Leufú.

Para comunicarse con Turismo de Villa El Chocón, las personas interesadas pueden contactarse a través del Whatsapp: 299 4059476, correo: turismo@villaelchocon.gob.ar, Oficina de Informes Turísticos: Ruta Nacional 237, km 1297 (acceso a la localidad).

El Museo Ernesto Bachmann se encuentra abierto de lunes a domingo de 9 a 20.30. Los contingentes pueden comunicarse por email a: museoernestobachmann@gmail.com.