Para evitar incendios forestales, colocarán cámaras de monitoreo

La idea es de la Fundación Tierras Patagónicas, que actúa en coordinación con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Ya pusieron dos y ahora colocarán otro par.

Mientras las tres brigadas de combate de incendios de la FTP continúan trabajando en Valle Magdalena, el proyecto de Detección Temprana de Incendios con Inteligencia Artificial sigue progresando en la cordillera, gracias al esfuerzo de técnicos y expertos de la fundación junto a establecimientos rurales, desarrolladores de Inteligencia Artificial y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, quienes reciben el alerta temprana para poder responder a la emergencia.



“Los incendios forestales arrancan en una pequeña superficie y, en su etapa temprana, las posibilidades de combatirlos con éxito son exponencialmente mayores que con el paso del tiempo, donde los incendios adquieren envergadura. Por esta razón es que surge el proyecto como parte de las iniciativas de la Fundación”, explica Alejandro Dellacanónica, Director de Técnica y Capacitación.



“El proyecto surgió como una forma de poner en práctica la enseñanza de computación que le estábamos brindando en el invierno a nuestros brigadistas. Vimos que en California hay una red de 2.000 cámaras para detección temprana de incendios conectadas a software de inteligencia artificial y nos pareció que era una excelente iniciativa. Este proyecto, a raíz de la visita del Gobernador Figueroa a nuestra base y centro de monitoreo en enero de 2024, fue tomado por organismos provinciales para sumar la instalación de cámaras y monitoreo en áreas públicas. Desde la Fundación, nos enorgullece impulsar propuestas innovadoras y seguir trabajando para ampliar la red de cámaras mediante el trabajo conjunto con establecimientos particulares, nuestros técnicos, los desarrolladores de software IA, y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. De hecho, actualmente estamos en conversaciones con productores de la zona del departamento Huiliches, Collon Cura y Los Lagos para instalar 6 nuevas cámaras de monitoreo”, agregó Maximiliano Knüll, presidente de la fundación.



“El proyecto consiste en la instalación de cámaras en lugares estratégicos desde lo geográfico: puntos panorámicos o puntos en donde se logra una buena vista de sitios que por una u otra razón tienen mayores probabilidades de tener un inicio de incendio. Recordemos que el 95% de los incendios son causados por actividades humanas. Determinados estos puntos se hace un acuerdo en donde el dueño del sitio permite, avala y financia la instalación de la cámara; la Fundación la instala y la asocia a la IA para que esté monitoreada. A la vez, el propietario tiene acceso a la cámara para verla y monitorear su propiedad y alrededores”, comentó el especialista.



Inicialmente, se instalaron cámaras en la Estancia Collón Cura y en la Estancia Pailacura. Actualmente, la fundación cuenta con dos cámaras más ya instaladas, una en Junín de los Andes (Ea. Collun Co) y otra en el Cerro Ezpeleta, (Ea. San Francisco). El proceso de instalación comprende una etapa de relevamiento con estudio de factibilidad; una de planificación, selección de tecnología y presupuesto; y por último las tareas de emplazamiento. Dependiendo de condiciones propias del lugar, se puede o no contar con energía, y se puede o no contar con conexión de Internet. Estas cuestiones se resuelven con la instalación de paneles solares y enlaces punto a punto, o bien a través de Internet Satelital tipo StarLink.



“El proyecto se inició con la instalación de cámaras y monitoreo humano, es decir personas que miraban las cámaras durante su horario de guardia activa. Hoy, la IA está en un grado de madurez que, puesta a monitorear cámaras con un modelo entrenado, promete arrojar resultados de alerta temprana de incendios con mucha más certeza, y sin limitaciones de horarios. Es por ello que continuamos apuntando a tener cada vez más cámaras, que la IA las monitoree y emita alertas”, expresó Dellacanónica.



En estos últimos días, el equipo de técnicos y expertos de la Fundación Tierras Patagónicas estuvo trabajando en el Cerro Ezpeleta, para terminar de configurar y poner a punto la cámara que estará monitoreando la cordillera en ese sector y que funcionará con Inteligencia Artificial para detectar y dar alerta temprana ante la presencia de columnas de humo. El equipo transmite en vivo las 24hs y tiene un ángulo total de visión de 360 grados.



Mientras tanto, el trabajo continúa: “tenemos pendiente la resolución del acceso del software de IA a algunas de las cámaras, ya que dependiendo del ISP de cada lugar es que resulta más fácil el acceso desde el servidor donde se aloja la IA a la cámara. Algunas de las cámaras ya tienen el acceso y en otras todavía está pendiente. Además de ello, prevemos la mudanza de una cámara a un sitio más estratégico y la instalación de nuevas cámaras en diferentes sitios, por el momento todos en la provincia del Neuquén. La meta a corto plazo es que la IA esté monitoreando todas las cámaras. A mediano plazo, continuar sumando cámaras para tener una red que abarque todo lo posible el territorio del Neuquén”, concluyó Dellacanónica.



