Cultura y espectáculos

Parque Cervecero 2026 en San Martín de Los Andes

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El Parque Cervecero 2026, realizado los días 6 y 7 de febrero, se consolidó como uno de los eventos culturales y gastronómicos más convocantes de la temporada de verano en San Martín de los Andes, integrando producción artesanal, música en vivo y propuestas gastronómicas regionales en un mismo espacio público. La iniciativa reunió a cervecerías artesanales locales y de la región patagónica, fortaleciendo el circuito productivo independiente y generando un atractivo turístico alineado con la identidad cultural de la ciudad.

Durante ambas jornadas, el evento ofreció degustaciones de cerveza artesanal, food trucks con propuestas regionales, espectáculos musicales y actividades recreativas, lo que impulsó la circulación de turistas y residentes en el sector céntrico y comercial.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttps://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Lanzan una nueva inscripción para el plan FinEs

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Fiesta Nacional de los Jardines ya tiene artistas confirmados

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La tradicional celebración se realizará del domingo 15 al...

La provincia vivió un fin de semana multitudinario con celebraciones, cultura y deporte

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Con una destacada convocatoria, Neuquén fue escenario de un...

Fiesta de la Confluencia: mas de 410 mil personas vibraron al ritmo del Rock

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Una multitud récord de 410 mil personas colmó la...

La Fiesta de la Confluencia en vivo por BautoTv

Lacar Digital Lacar Digital -
Durante los días de la Fiesta de la Confluencia...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640