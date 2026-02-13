Parque Cervecero 2026 en San Martín de Los Andes

El Parque Cervecero 2026, realizado los días 6 y 7 de febrero, se consolidó como uno de los eventos culturales y gastronómicos más convocantes de la temporada de verano en San Martín de los Andes, integrando producción artesanal, música en vivo y propuestas gastronómicas regionales en un mismo espacio público. La iniciativa reunió a cervecerías artesanales locales y de la región patagónica, fortaleciendo el circuito productivo independiente y generando un atractivo turístico alineado con la identidad cultural de la ciudad.

Durante ambas jornadas, el evento ofreció degustaciones de cerveza artesanal, food trucks con propuestas regionales, espectáculos musicales y actividades recreativas, lo que impulsó la circulación de turistas y residentes en el sector céntrico y comercial.