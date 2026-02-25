Parque Nacional Lanín intensifica operativos de control en zonas sur y centro

Los operativos de control y vigilancia, se siguen desarrollando en distintos puntos del área protegida

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que continúan desarrollándose operativos de control y vigilancia en distintos puntos del área protegida, tanto en la zona sur como en la zona centro, en un trabajo articulado entre el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y la Policía Rural de Neuquén.

Los controles incluyen recorridas terrestres, presencia en accesos y sectores de uso público, fiscalización de actividades habilitadas y verificación de permisos.

Además, se realiza el labrado de actas cuando se detectan incumplimientos a la normativa vigente de la Administración de Parques Nacionales, como el ingreso con mascotas, la extracción o transporte de productos forestales sin autorización y el uso de fuego en lugares no permitidos, entre otras infracciones.

El Parque Nacional Lanín protege más de 400.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, lagos y ríos, resguardando especies emblemáticas y un valioso patrimonio natural y cultural de la región.

Desde la Intendencia solicitaron a residentes y visitantes informarse antes de ingresar al área protegida, respetar la cartelería vigente y colaborar con las indicaciones del personal autorizado.