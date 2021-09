Parrilli: «No hay voluntad política para resolver el problema de las escuelas»

>> Educación, Locales, Regionales

La diputada provincial por el Frente de Todos e integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura neuquina, pidió al gobierno provincial una solución para poder garantizar la presencialidad en las escuelas.

La situación edilicia que atraviesan los establecimientos educativos en la provincia continúa siendo foco, sobre todo en el último tiempo en que la presencialidad volvió a ser plena. De hecho, este jueves tuvo lugar la Comisión de Educación en la Legislatura neuquina, tras un mes de suspensiones.

Fue en este encuentro donde la diputada provincial por el Frente de Todos e integrante de la comisión, Lorena Parrilli, afirmó: “Esta comisión solo trabajó un 40 % del total de reuniones que se deberían haber realizado en lo que va del año».

En ese sentido, la funcionaria planteó que «solicitamos que se trabaje en una mesa técnica para dar debate a lo que es una herramienta que busca solucionar las dificultades reales por las que atraviesa la comunidad educativa y desde el gobierno provincial niegan el problema, no lo resuelven y no hay voluntad de ponerlo en tratamiento”.

La E.P.E.T N° 8, que resulta ser la escuela técnica con mayor matrícula de la provincia, se encuentra sin clases presenciales. «Hay obras pedidas desde hace años y un gobierno provincial que dilata cada respuesta», sentenció Parrilli.

Otros ejemplos recaen en la comunidad educativa del C.E.F. Nº 5 de la localidad de Chos Malal, que reclama hace tiempo la reparación de los desperfectos que presenta tanto el área del Natatorio, gimnasio y ex escuela 270. Así como en la localidad de San Martín de los Andes, donde son muchas las escuelas que presentaron inconvenientes edilicios, como el CIART Nº5, que hace un mes no puede abrir sus puertas debido a problemas de gas.

La legisladora Parrilli explicó: “El plan de mantenimiento de infraestructura para establecimientos escolares incluye no sólo la refacción de fallas edilicias, si no una dimensión preventiva y predictiva para evitar inconvenientes de infraestructura e instalaciones de gravedad, es decir no solo arreglar lo que hoy falta si no prevenir futuros problemas».