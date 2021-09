PASO: ¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se están llevando a cabo en todo el territorio nacional. La participación en los comicios es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, por lo que aquellos que no concurran a votar deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia.

La penalidad por no concurrir a las urnas esta elección es de 50 pesos y la cifra se duplica por cada reincidencia. De esta manera, los que no acudan a las escuelas a emitir su voto este domingo y también falten en las elecciones legislativas de noviembre tendrán una penalidad económica de 100 pesos, que se sumará a los 50 pesos de las PASO.

Como las multas son acumulables y se duplican, el elector puede engrosar su deuda con el paso de los comicios. Es importante saber que la falta de pago de esta multa puede complicar la realización de diversos trámites ciudadanos, por lo que se aconseja saldarla con rapidez.

Los jóvenes de 16 y 17 años también pueden emitir su voto, pero su participación no es obligatoria. Es decir que si deciden no concurrir a las urnas ese día, no recibirán una multa. El mismo caso aplica para las personas que tengan más de 70 años al momento de la elección, que no serán penalizadas si optan por no emitir su voto.

Los electores pueden justificar su ausencia también por motivos de fuerza mayor. Entre otros justificativos se suman la causa de enfermedad o el hecho de encontrarse a más de 500 kilómetros de la ciudad donde está empadronado. En ambos casos, los que deseen justificar su ausencia deberán presentar en la Justicia Electoral un certificado, que puede ser uno emitido por un médico (en el caso de estar enfermos) o por la Policía (en el caso de estar lejos de la escuela donde vota).

Para no recibir una penalización, los electores tienen un plazo de 60 días después del día de las elecciones para presentar su justificación. En caso de que no puedan acreditar estos motivos de fuerza mayor, deberán pagar la multa establecida.