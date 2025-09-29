Cultura y espectáculos

Paul Newman en la pantalla de Cotesma: arranca el ciclo “Homenajes”

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El próximo miércoles 1 de octubre a las 20.30, la Sala Amankay de Cotesma dará inicio a un nuevo ciclo de proyecciones titulado “Homenajes”.La primera función estará dedicada al recordado actor Paul Newman, al cumplirse 100 años de su nacimiento (1925).

Para la ocasión se proyectará “El Buscavidas” (The Hustler, 1961), dirigida por Robert Rossen y considerada una de las obras maestras del cine en blanco y negro. La película, también conocida como El Audaz, destaca por su impecable fotografía, diálogos precisos y las interpretaciones memorables de Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie y George Scott, que la convirtieron en un clásico del séptimo arte.

La actividad es a beneficio de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, invitando a la comunidad a disfrutar de una noche de cine y colaborar con una causa solidaria. Organiza Ailín Pazos y Guillermo Ianniello.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Tiziano Sepúlveda ganó en Achiras y se acerca al bicampeonato cordobés

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Cartelera de Cine del Centro Cultural Cotesma

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma presentó su nueva programación de...

Cineclub Hollywood: función especial a beneficio de Bomberos Voluntarios

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El miércoles 24 a las 20.30 el Cineclub Hollywood...

El Cineclub “Hollywood” celebra los 40 años de El Jinete Pálido

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Hoy a las 20.30 horas, el Cineclub Hollywood presentará...

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de las actividades por los 20 años...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina