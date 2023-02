Pechen: “Garantizamos estabilidad política, económica y democrática”

>> Elecciones 2023, Política

Así caracterizó al espacio que representa en contraposición a los partidos políticos que “no tienen continuidad en el tiempo”.

La candidata a vicegobernadora por el MPN, Ana Pechen, afirmó que el partido provincial es garantía de “estabilidad política, económica y democrática”. Agregó que en la provincia no existe un “enfrentamiento con la oposición” y se da el libre debate de ideas y de posicionamientos como corresponde al normal funcionamiento del sistema democrático.

La compañera de fórmula del candidato a gobernador Marcos Koopmann, formuló declaraciones durante una entrevista en el programa de televisión regional, “Enfocados”.

Resaltó que en la actualidad a la gente le interesa saber que va a haber gobernabilidad, por lo que desde el espacio que representa, el MPN, “lo que podemos exhibir es eso a lo largo de 60 años de historia”.

A la vez, deslizó que en la provincia nunca hubo polarización, sino que todos los candidatos se han mantenido en sus bases: “cuando uno hace la plataforma política tiene que tener unidad de criterio, puede tener discrepancias, pero no puede tener posicionamientos políticos contradictorios”, dijo y graficó esta situación con ocasiones en que “uno junta los votos, pero después la gobernabilidad se complica”.

Afirmó que nadie impide que en Neuquén se construyan otras fuerzas políticas: “la ciudadanía quiere saber hacia dónde vamos, no sirve solamente con juntar voluntades, hay que tener un norte y me parece que, hasta ahora, nosotros tenemos un norte claro que todo el mundo lo puede criticar, pero lo conoce”, señaló y argumentó que “lo que no sirven son estos sellos que no tienen continuidad en el tiempo”.

Pechen rescató que el partido oficialista no gana sólo por los afiliados -que es un piso del 30% – sino que “el electorado independiente nos ha acompañado muchas veces, y lo que a mí me ocurre en particular, es ese diálogo con la sociedad donde lo que hay que tener es credibilidad, y mi único capital político es la credibilidad”.