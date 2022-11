Yamil Peralta regaló humildad y simpatía en su paso por la ciudad

>> Deportes

El Boxeador Olímpico y parte de la selección Argentina de boxeo que participó en el mundial de Kazajstán 2013, Olimpíadas de Río 2016 y Londres 2012 además de campeón Iberoamericano de Box con posibilidad de pelear por el título del mundo en febrero del año próximo Yamil Peralta pasó por la ciudad dejando un gran legado deportivo y humano para con los y las que se acercaron a compartir la clínica.

El joven de provincia de Buenos Aires junto a su entrenador y preparador físico Leonardo Fantini se hizo presente el viernes en San Martín de los Andes luego de la convocatoria que hizo ProBox Eventos de Montaña para su visita y charla gratuita en el Gimnasio Chacra 2 de nuestra ciudad.

Yamil Peralta arribó a la ciudad y recorrió desde Junín de los Andes a nuestra ciudad tres escuelas de deportes de combate, en Junín de los Andes la escuela Pitbull, en nuestra ciudad Estrella Andina coordinada por Romina Barrientos, donde fue recibido por autoridades del club. Luego visitó la escuela de Boxeo del gimnasio ATP donde compartió también parte del entrenamiento.

El sábado en el Gimnasio Chacra 2 varios profes y alumnos de distintos deportes, en su mayoría de Boxeo, se hicieron presentes y compartieron una agradable charla con preguntas y anécdotas del gran Campeón. Luego se montó un ring en el suelo que gentilmente prestó Casino Magic (Online) y se realizó una entrada en calor con el profesor Fantini. Mas tarde llegó la hora que todos esperaban donde se realizó un vendaje y se midió con diferentes boxeadores locales que lo desafiaron por 3 minutos el round a «guantear».

Se dieron el gusto jovenes de distintas edades, boxeadoras locales, de Neuquén, de Junín de los Andes y Bariloche, quienes expresaron «no me olvido mas de este día. Fue hermoso. Es un pibe como nosotros, pero con una trayectoria que no se imagina ni el todo lo que generó. Que venga a este lugar y pueda compartir asi de igual a igual con nosotros no tiene precio. Fue una experiencia hermosa. Ver acá los títulos, y tenerlo a el con su preparador es único» indicó una de las participantes del evento.

«Para nosotros como equipo significó un desafío muy grande entrar al mundo del boxeo, un mundo que nos gusta mucho pero creo que lo de Yamil y Leo fue un gran acierto, son dos pibes muy experimentados y con una calidez muy especial, nos hicieron mucho mas fácil todo» dijo el director de ProBox, Adrian Sayas.

«Visitamos ayer algunas escuelitas de box, charlaron, compartieron y pasaron una tarde hermosa. Les encantó el lugar, quieren que armemos un campamento de entrenamiento previo a su pelea por el título mundial el año que viene. Estamos felices de poder lograr que se den este tipo de eventos abiertos a la comunidad, sobre todo para que profes y alumnos/as tengan la posibilidad de disfrutarlo» finalizó.

«Nos vamos recargados de energía con todo lo que hemos vivido este fin de semana acá en San Martín de los Andes, gracias a todo el equipo de ProBox eventos por la calidez y el cariño que nos dieron. Esperamos volver para compartir mucho mas con todos por acá» dijo Leonardo Fantini entrenador de Yamil Peralta.