Phoenix aportará a las becas Gregorio Álvarez por tercer año consecutivo

Este miércoles el gobernador Rolando Figueroa y el CEO de firma petrolera rubricaron el convenio para la incorporación de la empresa en el plan de becas provinciales para el año 2026.



El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el CEO de la empresa Phoenix Global Resourses, Pablo Bizzotto, firmaron este miércoles en Villa La Angostura el convenio para incorporar a la firma petrolera en el plan provincial de Becas Gregorio Álvarez. De esta manera la empresa es la primera adherirse este año al programa y se suma por tercer período consecutivo como “Aliado Bronce”, con un aporte de 250.000 dólares.

Al respecto, Figueroa recordó que el proceso de inscripción y reinscripción a las becas 2026 está abierto e instó a los estudiantes de toda la provincia a sumarse. Destacó que “Phoenix es el primer aportante de este año, con una contribución muy importante para nosotros. También lo va a comenzar a realizar el resto de la industria petrolera, para poder financiar estas becas, que es un programa único no solo único en la Argentina, sino único en Latinoamérica, por la envergadura que tiene y por la amplia posibilidad de estudio que les brinda a jóvenes de toda la provincia”.

Por otro lado, señaló que “el impacto de Vaca Muerta se percibe en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Y por supuesto, estamos muy agradecidos a Phoenix de dar este primer paso del año 2026”.

Por su parte, Bizzoto sostuvo que “este es el tercer año consecutivo que estamos acompañando a la provincia” y destacó “la importancia de firmarlo acá -en Villa La Angostura-, porque es un programa que tiene un impacto en toda la provincia, no solo donde la industria petrolera opera, con lo cual es todo un símbolo”.

El Plan de Becas “Gregorio Álvarez” es único en América Latina y en el último año contó con unos 20.000 beneficiarios. El mismo, se financia con el aporte de empresas públicas, privadas e instituciones.

El programa provincial promueve acciones para favorecer oportunidades de formación a través de la asistencia de becas y de acompañamiento a las trayectorias educativas de personas que residan en la Provincia.

El convenio busca garantizar el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa que alcance a todos los niveles de enseñanza de la provincia, fortaleciendo actividades que contribuyen a la sustentabilidad y al desarrollo socioeducativo de los neuquinos y neuquinas. También se tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de apoyo a las trayectorias educativas como parte del plan provincial y de los programas que la Fundación desarrolla en Neuquén.

Phoenix es la primera empresa en firmar este año, y se suma a Pampa Energía y Tecpetrol, quienes reafirmaron su compromiso con el programa en los últimos meses del 2025.