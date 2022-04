Piden servicios de agua, luz, viales y sanitarios para Villa Meliquina

>> Locales, Política

El diputado Lucas Castelli (Avanzar) presentó cuatro pedidos de informe referidos a los servicios de energía eléctrica, agua potable, salud pública y acceso vial en Villa Lago Meliquina, al sur de la provincia.

Uno de los pedidos se dirige al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y le consulta si se encuentra prevista alguna obra para garantizar el acceso a la red de energía eléctrica. Informa que la población no cuenta con el servicio en cuestión, por lo que se provee de manera particular mediante energía eólica, solar y, algunos casos, a través de generadores a combustión, los que resultan contaminantes. Además, no todos los habitantes cuentan con los medios económicos para implementar tales sistemas, por lo que es necesario que el Estado invierta en infraestructura y obras que permitan el acceso al servicio por parte de la comunidad. En tal sentido, el pedido de informe presentado solicita información detallada sobre las obras a realizar, su alcance, los plazos previstos para su ejecución y la inversión destinada.

En relación al acceso al agua, el pedido se dirige al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y exige “respuesta y urgente solución” a los reclamos de obras y servicios para el acceso a la red de agua potable, impulsados por la comunidad.

El diputado indica que los habitantes se abastecen a través de mangueras colocadas sobre los arroyos o, en algunos casos, a través de perforaciones para la extracción, lo que resulta un sistema muy costoso y de difícil aplicabilidad para todos los terrenos. Además, se trata de agua no potabilizada que acarrea prácticas poco seguras, dañinas e invasivas para el medio ambiente ya que altera el curso natural del recurso hídrico. La comunidad elevó notas a distintos organismos, solicitando asesoramiento técnico y propuestas de soluciones a la problemática, pero a la fecha no han tenido respuesta alguna.

Otro de los pedidos se dirige a la Dirección Provincial de Vialidad, para que informe sobre la solicitud, impulsada por la comunidad, de mantenimiento periódico de la ruta provincial 63 en el tramo comprendido desde ruta nacional 40 hasta la ruta nacional 237 (Paso Córdoba). A la vez, le consulta sobre el plazo destinado a la ejecución de la pavimentación de la ruta provincial 63, anunciado en el Plan Quinquenal 2019-2023. Sostiene que la ruta es de vital importancia para los vecinos por constituir el único acceso que tienen que, además, utilizan a diario para asistir a las escuelas, a los trabajos y para trasladarse al hospital en San Martín de los Andes.

Finalmente, el pedido elevado al Ministerio de Salud reclama un Centro de Salud para la Villa, con designación de personal médico permanente, y una ambulancia. En la actualidad, por cuestiones de salud, los habitantes asisten a una posta sanitaria dependiente del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, que cuenta con una enfermera permanente que no tiene reemplazo y una visita mensual médica, la que se ve interrumpida ante casos de licencia u otras eventualidades.

Los fundamentos de los proyectos informan que Villa Lago Meliquina tiene, aproximadamente, 400 habitantes permanentes, además de quienes poseen viviendas temporales y emprendimientos turísticos, que no residen allí pero concurren con periodicidad. A pesar de las dificultades que conlleva vivir en la zona, cada vez son más las personas eligen radicarse allí de forma permanente, motivadas por su entorno natural y por su potencial turístico y comercial.

Más adelante, mencionan que la Villa surgió como un loteo aprobado inicialmente en el año 1977 por el gobierno provincial, que se encuentra fuera del ejido municipal de la localidad de San Martín de los Andes, por lo que no cuenta con una unidad de gobierno local que permita encauzar las demandas de su población. “Todo ello representa una seria dificultad para acceder a los servicios básicos y esenciales que hoy reclaman”, afirma el legislador.