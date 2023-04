Pidieron la destitución del juez Sebastián Villegas por acoso sexual

Luego de tres jornadas de juicio político, este jueves se escucharon los alegatos de clausura por el caso que tiene al juez civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, acusado de acoso sexual y violencia de género contra una prosecretaria. Las partes insistieron en sus planteos originales: la fiscalía solicitó que el magistrado sea destituido y la defensa, la absolución.

Cabe recordar que los hechos que llevaron a juicio a Sebastián Villegas comenzaron a suceder a partir de 2017 hasta 2018. María Soledad Garayo denunció que la llevó en su auto particular a su domicilio, pese a las negativas de ella; que hacía comentarios a otros/as funcionarios/as del Juzgado sobre la vestimenta y aspectos físicos de la denunciante exhibiendo fotos de redes sociales«; que hizo comentarios desfavorables de ella hacia otros, señalando que “estaba loca”, que “se tenía que cubrir”, o indicando “tengan cuidado con esta chica”; que profirió comentarios denigrantes sobre su trabajo frente al resto del personal; que recibió un mail del magistrado en el que se le solicitaba explicaciones sobre su rendimiento de trabajo, lo cual ella respondió y recibió «ira y violencia» por parte del juez; y que le habría ordenado trascribir sentencias a los fines de demostrar -según la denunciante- que el trabajo de feria no habría sido suficiente.

Este jueves se escucharon los últimos testimonios y luego, los miembros de la conducción del Sejun hicieron una intervención como «amicus curiae» en la causa. «Se defendieron en la misma forma violenta por la cual fueron llevado a juicio, reprodujeron esa violencia y eso tiene que ser ponderado», sostuvo el asistente letrado Federico Egea y su colega Micaela Guzmán Doblas, secretaria general adjunta de Sejun, sostuvo: «La defensa no se limitó solo a defenser al acusado, sino que quisieron atacar a la víctima en cada intervención».

Además, celebró «la valentía de Soledad que le puso el cuerpo y terminó recluida en su casa y en su oficina». «Esa valentía, motivó que más compañeros y compañeras se animen a denunciar. Este sindicato esta acompañando a una nueva denuncia por semana», resaltó.

Luego se escucharon los alegatos de cierre de las partes. El primero en hablar fue el fiscal Pablo Vignaroli, quien sostuvo que la fiscalía logró demostrar los hechos de violencia de género de los que fue víctima María Soledad Garayo, cuando trabajaba como prosecretaria en el Juzgado de Rincón de los Sauces con el juez denunciado, Sebastián Villegas.

«Pudimos acreditar que fueron seis hechos de violencia de género», sostuvo Vignaroli e hizo hincapié en que la defensa, a su criterio, «esbozó una teoría del caso muy sencilla y desacertada desde varios lugares. Dijo una sola cosa, que lo que cuenta María Soledad no pasó, que María Soledad es mentirosa. Y para ello propuso una serie de testigos que vinieron a decir dos cosas: Villegas es bueno, Garayo es mala».

Sin embargo, para el fiscal «lo que cuenta María Soledad es verdad, no por un acto de fe, sino porque hay una serie de evidencia que así lo demuestra». Para ello rescató los testigos presentados por la fiscalía y los certificados médicos. Por todo ello, el fiscal Vignaroli sostuvo: «A la única conclusión que podemos arribar como primer eje es que los hechos de cargo sucedieron tal como los presentamos y como los dijo María Soledad Garayo y que quien los llevó adelante fue el doctor Villegas».

Así también mencionó que el denunciado no mostró nunca arrepentimiento y que «su única forma de defenderse fue la de menospreciar a una víctima, una víctima mujer». El magistrado «perdió todo tipo de idoneidad ética para poder ejercer la magistratura, por lo que vamos a pedir que se tengan por probado todos los hechos y que ordenen la destitución del juez».

A continuación fue el turno de la defensa. La letrada Iris Sandoval tomó la palabra y comenzó su alegato diciendo «acabo de escuchar las palabras del fiscal y amigo del tribunal. Yo voy a hablar de los hechos que no habló el fiscal» y se disculpó por sus términos de hablar, pero sostuvo que «es la única forma que tenemos de defenderlos. Nos defendemos en tres días de lo que fue un proceso desde fines de 2019». Al respecto sostuvo: «Ha sido un trabajo muy grande defender al doctor Villegas, porque ya estaba condenado desde el primer día».

Recordó que el magistrado fue acusado en un primer momento por abuso sexual, pero luego la fiscalía descartó esos cargos y «nunca nos dijeron porqué». Luego resaltó que Villegas nunca fue escuchado, no lo llamaron a indagatoria, mencionó y fundamentalmente hizo hincapié en que la fiscalía llamó a los testigos para «ablandarlos».

«Los testigos fueron llamados todos por el fiscal, las violentaron, las llamaron a la fiscalía y las trataron de disciplinar. El fiscal desplegó su forma de trabajar de la misma manera acá al decirles a los testigos cuando no recuerdan «le voy a refrescar la memoria». Eso se lo puede decir a un delincuente, pero no lo haga con sus compañeras de trabajo», expresó la defensora Sandoval.

Luego enumeró uno a uno los hechos y sostuvo que pudieron acreditar que ninguno sucedió. «Demostramos que todos los hechos que acusaba la fiscalía eran falsos. Creemos que la acusación es infundada y violatoria», expresó la defensora y también le pegó a la presidenta actual del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari. Es que, al inicio del juicio ya había soslayado que todo era mentira y que una de las testigos es amiga de Gennari. Ahora se refirió a «la banalización de la perspectiva de genero» que le ha «dado la posibilidad a la doctora Gennari de que escriba otro libro, que ponga la cara de Villegas».

Por último le contestó al fiscal respecto al no arrepentimiento de su defendido. «Si no es culpable, porque se tiene que arrepentir. El doctor Villegas no tiene que arrepentirse de nada porque no hizo nada», expresó y solicitó al jurado «la absolución del doctor Villegas, ya que para eso portamos toda la prueba, la fiscalía no aporto nada».

Antes de pasar a deliberar el jurado, que tiene un plazo de 15 días para dar su veredicto, el denunciado Villegas hizo uso de la palabra. «Me gustaría solamente decir una cosa. Agradecer a mi familia por el acompañamiento, a mi esposa. A la doctora Sandoval y al doctor Acosta, y espero que se haga justicia. Gracias».