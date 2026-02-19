Pilo Lil ultima detalles para el desarrollo operativo de su Parador Turístico

Equipos técnicos de Turismo y Educación realizaron un relevamiento del edificio, con el fin de consolidar los servicios y el desarrollo turístico de este destino turístico impulsado por la pavimentación de la ruta provincial.



El área técnica de la Dirección de Planificación de la Subsecretaría de Turismo y la Supervisión Regional del Consejo Provincial de Educación realizaron una visita al paraje Pilo Lil, acompañados por el presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Infante, con el objetivo de acompañar el proceso de equipamiento del recientemente construido Parador Turístico

La actividad permitió relevar el estado actual del edificio, identificar necesidades y avanzar en lineamientos orientados al fortalecimiento de los servicios turísticos de la región.

El Parador dispone de tres áreas principales: un sector de informes turísticos destinado a la atención del visitante; un espacio de servicios para pasajeros del servicio diario San Martín de los Andes- Villa Pehuenia, que incluye sala de espera, quiosco y servicios básicos; y un área gastronómica compuesta por un salón con capacidad para 50 personas, cocina, espacio de almacenamiento y refrigeración.

En cuanto a la propuesta gastronómica, se proyecta ofrecer servicio a la carta durante todo el día, con utilización de productos locales como trucha, hongos, ciervo, piñón y frutas regionales. La oferta se complementará con minutas, pastas y opciones vegetarianas o aptas para celíacos.

Durante la visita se realizaron sugerencias orientadas a optimizar el funcionamiento del Parador, abordando aspectos vinculados al menú, la organización de los espacios de trabajo, futuras capacitaciones y asistencias técnicas, señalización y puesta en valor de atractivos turísticos complementarios.

El Parador representa una oportunidad para consolidar la economía regional, promover la producción local y el agroturismo, y fortalecer la oferta turística del paraje. La articulación entre las áreas de educación, turismo y la Comisión de Fomento apunta a garantizar la capacitación del personal y la calidad del servicio, para el desarrollo de Pilo Lil como destino turístico emergente.

Nace un destino

Pilo Lil se encuentra ubicado entre Junín de los Andes y Aluminé, sobre la Ruta Provincial N.º 23 que se encuentra en proceso de pavimentación. Cuenta con recursos naturales y condiciones para el desarrollo de actividades al aire libre como pesca deportiva, senderismo y observación de flora y fauna. El paraje también presenta posibilidades para el impulso del turismo rural y de propuestas vinculadas a la vida campesina y la producción local.