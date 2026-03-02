Pío Protto: un camión volcó y paralizó el tránsito durante algunas horas

El conductor del camión logró salir por sus propios medios y fue atendido por personal del SIEN.

A las 16:00 horas de ayer domingo 1 de marzo, se recibió un llamado alertando sobre el autovuelco de un camión en la Ruta Nacional 40, en la zona de la curva de Pío Protto, a aproximadamente 10 kilómetros del centro de la nuestra ciudad.

De manera inmediata se convocó personal de ambas dependencias mediante alarma general y se despacharon tres unidades al lugar.

Al arribar, se constató un camión con carretón lateralizado sobre la cinta asfáltica. Su único ocupante, un hombre mayor de edad, se encontraba fuera del vehículo y estaba siendo asistido por personal del SIEN. El conductor logró salir por sus propios medios y presentó únicamente golpes leves.

El vehículo provenía de la ciudad de Bahía Blanca y transportaba mercadería variada destinada a una empresa de transporte que opera en nuestra localidad.

Las tareas del personal de Bomberos se centraron en la estabilización del rodado y de la carga, el control preventivo de derrame de combustible y la seguridad de la escena. Posteriormente, mediante la utilización de maquinaria pesada, se logró colocar nuevamente el camión sobre sus ruedas.

Luego de más de tres horas de trabajo, el vehículo fue retirado de la calzada y ubicado sobre la banquina para permitir su posterior remoción, restableciendo la circulación en la zona.

Del operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia del Neuquén, personal de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la empresa de Alejandro Concha, encargada de colaborar en las maniobras de reposicionamiento del vehículo.