Pobladores del sector de Puente Blanco sobre Ruta 19 ya no saben a quién reclamar

>> Locales

«No somos turistas, tal vez por eso nadie nos da respuestas, esto ahora se ve porque hay celulares, pero hace mucho que no nos dan pelota» expresó una vecina de la zona aledaña a Puente Blanco. «No es personal esto, lo que pedimos es para nosotros y también para aquellos que vienen de turistas, se rompen los vehículos, los que usamos para ir a trabajar, los que usan los usuarios del centro de esquí. Ya no da para mas. La situación es límite. No ocurren accidentes graves porque hemos tenido suerte» expresó.

«Estamos sobre R19, desde el viejo Hotel Sol hasta la base de Chapelco, somos varias familias que vamos a trabajar a la ciudad, hemos roto vehículos, nuestros sobrinos e hijos de a caballo vienen con palas a ayudar a quien se quede, turista o vecino, es casi supervivencia, sentimos que ni la temporada les importa. Y no es personal esto, aclaro, no es contra nadie, es un pedido de ayuda por favor para que no estemos todos los años así» agregó la vecina.

«Queremos respuestas concretas, se ha detonado el camino, a diario se va zafando, tal vez esperan que termine la temporada pero la imagen tampoco es buena. Nosotros la jugamos de turistas, tenemos todo detonado. Vino Vialidad Provincial a mirar pero necesitamos una solución de fondo. Hoy vinieron mis sobrinos a caballo a ayudar porque se encajan de una manera que si no los sacas se quedan acá toda la noche» agregó.

La situación de los caminos se hace notar sobre todo en esta época, tanto en la Ruta 19 que tiene un tráfico mayor la temporada de invierno a la que se suma el recorrido diario de pobladores que suben y bajan a la ciudad permanentemente. Como también en sectores como Caleuche y otros barrios alejados que la nieve tiene a mal traer.