Podrían quitar subsidios a quienes tengan prepaga, auto o hayan viajado al exterior

No podrían acceder más a los beneficios los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de cobertura médica privada no vinculada al empleo que poseen en relación de dependencia, quienes hayan viajado fuera de la Argentina a países no limítrofes y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.

La Secretaría de Energía propondrá el próximo jueves mediante audiencia pública restringir el acceso a los subsidios de las tarifas de energía y gas mediante la aplicación de nuevos criterios de exclusión como los viajes realizados al exterior, los gastos con tarjetas de crédito o la cobertura médica.

Cómo es el criterio actual



En la actualidad, tras la implementación del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a mediados de 2022, el principal criterio es el ingreso: los hogares que poseen un ingreso menor a $2.088.881,13 (3,5 canastas básicas) se encuadran dentro del segmento de ingresos medios (Nivel 3) y quienes perciben una menor cantidad dentro del segmento de ingresos bajos (Nivel 2), recibiendo una factura subsidiada de energía y gas.

Además, se fija como tope tener dos inmuebles y un vehículo.

La propuesta del Gobierno

Energía tratará el próximo jueves a las 10:00 en audiencia pública un nuevo mecanismo de distribución de subsidios basado en la conformación de una Canasta Básica Energética (CBE).

La propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y subsidiar únicamente a aquellas familias cuyo costo del CBE exceda el 10% del ingreso conjunto, tomando en consideración también a otros parámetros como las zonas bioclimáticas del país.

Pero además de esto, el área propondrá nuevos criterios de exclusión a los subsidios, según los anexos publicados en su página web.

Entre quienes no podrían acceder más a los subsidios –y por ende deberán pagar la tarifa total- se encuentran los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada al empleo que poseen en relación de dependencia.

Tampoco podrán acceder quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.

Del mismo modo, se propone excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($ 900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($ 45.000).

También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños de embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles.

Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan autos con antigüedad menores a 5 años o de dos autos con antigüedad menor a 10 años.

El nuevo esquema de subsidios, por otro lado, será limitado en el tiempo: es decir, los usuarios deberán declarar, al menos anualmente, sus condiciones socioeconómicas y la necesidad de mantenerlos.

En cambio, quienes, si cumplan con los criterios para recibir el subsidio, Energía subsidiará la CBE cuando su valor exceda el 10% del ingreso del hogar.



Fuente: Télam