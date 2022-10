Polémica: este jueves en sesión, se votará y designará al nuevo Defensor del Pueblo

>> Locales, Política

El concejal Santiago Fernández aseguro que desde su bloque impugnarán a una de las candidatas a ocupar el cargo por no cumplir los requisitos.

A pocas horas de que el cuerpo de concejales vote y designe a un nuevo representante de la Defensoría del pueblo, la polémica sobre los requisitos tomó protagonismo.

Es que una de las aspirantes al puesto, Milagros Fernández Noya, no cumpliría los requisitos que el puesto requiere «nos encontramos ante un problema de gravedad institucional, porque si se vota a favor de ésta joven abogada que participó del concurso, desde nuestro bloque vamos a impugnar la elección ya que, la abogada en cuestión no cumple con los requisitos como el de la residencia entre otros» indicó Santiago Fernández concejal del Frente de Todos a Lacar Digital.

Santiago Fernández, aseguró que en el dictamen presentado advierten a «que quienes elijan a alguien que no cumple con los requisitos legales pueden incurrir en un delito contra la administración pública. Nosotros estamos ante una situación de eventual nombramiento de una persona que puede estar aceptando un cargo en abierta violación de lo que establece el código penal, más allá de los funcionarios que voten a favor de ésta persona» y agregó «es un caso de gravedad institucional, ya que el requisito es claro, la persona que se presente debe tener residencia real ininterrumpida, pero cuando hay intereses partidarios de algunos sectores pasan esta cosas» indicó Fernández.

Extraoficialmente se supo que los bloques del MNP y JXC votarían a Noya, por lo que desde el bloque del Frente de Todos, se presentó un dictamen legal que acompañaron otras asociaciones civiles, donde expresan que la aspirante al cargo no cumple con la residencia que es uno de los requisitos entre otros requisitos que no cumpliría. En caso de que la votación sea positiva para Noya, desde el bloque afirmaron «como bloque vamos a impugnar la votación porque no podemos ser cómplices de una gravedad institucional como la que puede llegar a ocurrir si se vota a favor de la aspirante a ese cargo» finalizó el concejal.