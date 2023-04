¿Por qué algunos locales retiraron las terrazas gastronómicas?

>> Locales, Sociedad

En el día de hoy se comenzó a ver diferentes locales gastronómicos, que comenzaron a levantar las terrazas gastronómicas en la zona céntrica.

Según confirmó a Lacar digital el Concejal Santiago Fernández «Las terrazas gastronómicas, cuando surgen, surgen subsidiadas, digamos, por parte de la muni, ¿por qué razón? Porque se les pedía en el marco de la pandemia que restrinjan el ingreso de público a los salones y para que ganen metros cuadrados, incluso ventilados al aire libre se implementó eso. Entonces no se les cobró el primer año. A partir del segundo año se puso un valor por debajo del valor del uso de espacio público para mesas y sillas en la vereda. Este año se lo equiparó, pero, porque es un espacio muchísimo más preciado que el de vereda. Sabemos el problema que tenemos en San Martín con el estacionamiento. Pero cómo sucede que desde mayo a septiembre, octubre, no funcionan las terrazas gastronómicas, pero nadie las levantaba porque era casi gratis tenerlas ahí, lo que hicimos fue incrementar notablemente el valor del metro cuadrado en esos meses con el solo fin de que las retiren, porque si era solamente que las tenían que sacar por disposición, no las iban a sacar, no iba a haber multa, viste cómo funciona esto. Entonces al valor regular, creo, si mal no recuerdo, que se triplica a partir de junio, la idea es que esté en todo mayo, porque bueno, en mayo hay feriados largos, o sea, fines de semana largos, entre el primero de mayo y el 25 de mayo y más. Dijimos, bueno, a partir del primero de junio, si no me equivoco, y hasta el primero de octubre, tiene un valor bastante más elevado, con el objetivo de que las retiren y que tengamos disponibles espacios de estacionamiento» expresó el Concejal del Frente de Todos.

Qué dice la Ordenanza

Cuando la vereda sea ocupada con carácter comercial (exclusivamente gastronómica) debe respetar lo establecido por la ordenanza N° 1958/96, art.5°, inciso 5:

7.c) Terrazas gastronómicas

El cobro para la ocupación del espacio público se realizará estacionalmente entre los meses de octubre y mayo.

Por cada metro cuadrado o fracción mensualmente $4320

Durante los meses de junio a septiembre el comerciante deberá retirar la estructura o terraza, debido a que en los mencionados meses prevalecerá el uso para estacionamiento, caso contrario el costo mensual de dichos meses será;

Por cada metro cuadrado o fracción mensualmente: $ 13.000.

En este sentido y viendo un gran incremento en las tarifas, es que algunos comerciantes tomaron la decisión de retirar de los frentes de sus comercios las terrazas gastronómicas.

En Diálogo con Sebastián Vicentin, Vicepresidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica remarcó «hoy dos períodos con diferentes valores y no le vemos mucha lógica porque todos sabemos que en verano hay más circulación de gente. Nos fuimos enterando a partir de enero pero ninguno de los concejales ni del ejecutivo nos informó esto. Nos enteramos de casualidad porque alguien lo comentó y lo triste es que el costo de armarlo es un costo altísimo y varios comerciantes hace muy poco habían terminado de armar sus decks» y agregó «respuestas oficiales no tuvimos, desde la asociación entregamos dos presentaciones y nos dijeron que las notas fueron remitidas a las correspondientes comisiones pero nunca tuvimos respuestas y llegada la fecha acercándose mayo corre la tarifa nueva, en algunos casos la tarifa era de 350 mil por mes, así que muchos gastronómicos empezaron a sacarlos porque es casi imposible amortizarlo» expresó el vicepresidente de la AHGSMA.

Enojo del sector

Propietarios de negocios se sienten indignados al no haber sido consultados por los concejales ni el Poder Ejecutivo, en relación a la ordenanza que afectaba directamente a su negocio. Sostienen que solo son vistos como una fuente de ingresos y no como un interlocutor válido «el disgusto es que los decks revivieron la visual del pueblo, generan más trabajo al incrementar las mesas y los cubiertos, nosotros vemos muchos beneficios pero se ve que la decisión política no. Pero más allá de las presentaciones que hicimos al Concejo Deliberante no hemos hecho nada más y seguimos sin respuestas» y agregó «estamos bastante enojados porque ninguno de los concejales ni el Poder Ejecutivo nos consultó acerca de esto, ni siquiera nos preguntaron qué opinábamos, ni si teníamos alguna propuesta alternativa o qué pensábamos. O sea, directamente nos desayunamos con todo el estofado ya cocinado. Y eso también jode, porque para la campaña te buscan todos para hablar, pero después cuando tuvieron adelante una ordenanza que nos afectaba, ninguno tuvo la delicadeza de preguntarnos qué opinábamos. Directamente decidieron disponer de nuestro negocio como quisieron. Es como que para ellos, te da siempre la sensación de que, somos un lugar donde sacar más recursos y nada más. Por más que ellos digan que nos escuchan, no nos escuchan, pero bueno, cuando tuvieron que decir algo importante, ni siquiera nos consultaron» finalizó el vicepresidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica Sebastián Vicentin.