«¿Por qué será?» por Amelia Toledo Divita

Sección: Cuentos compartidos
Desde el Laboratorio de Finales Improbables queremos compartir algo que nos emociona.
Durante los meses de verano dictamos en la Biblioteca Popular 4 de Febrero un Taller de Escritura Creativa de Terror para adolescentes, donde exploramos miedos, atmósferas, monstruos y todo aquello que nos eriza la piel.
Hoy publicamos el trabajo final de una de las participantes: Amelia, estudiante de catorce años, que además del relato realizó sus ilustraciones.
Su microrrelato «¿Por qué será?» nos atrapó enseguida. En pocas líneas logra construir una tensión precisa, imágenes perturbadoras y, sobre todo, una voz narrativa que descoloca.
En la distancia entre la inocencia y lo que sugiere, se esconde lo más inquietante del relato.
Creemos profundamente en estos espacios de creación, donde la imaginación avasalla prejuicios, donde se escribe sin la presión de “hacerlo excelente” y donde los textos se enriquecen gracias al intercambio y a la mirada de otros lectores.
Los invitamos a leer a Amelia. A dejarse llevar por esa voz que parece ingenua…
A dejarse inquietar…
“¿Por qué será?
Siempre me pregunto porque los niños de mi edad no quieren quedarse en mi casa.
¿Sera tal vez por el cadáver de ese vagabundo perdido en la habitación de invitados?
¿Quizá será por los gritos del sótano?
Tal vez es por los insectos que caminan por las paredes, acompañando a las otras alimañas, o quizá por el sonido de la cadena de mi mascota, que espera otro poco de carne humana.
¿O tal vez es que no les gusta mi colección de cuchillos?
Me apena que no quieran quedarse, se me está complicando hacer amigos y eso que solo tengo siete.
Me pregunto si tendrá que ver con el hecho de que mis padres salgan a cazar todas las noches, y vuelvan con carne para mi mascota.
Pero yo sé que algún día tendré un amigo, un buen amigo al que pueda mostrarle los resultados de mi primera cacería.”
Los invitamos a dejar su comentario en el siguiente formulario, que no tomará más de 2 minutos, y así Amelia puede leerlos a ustedes:
https://forms.gle/uDBsXjY3WF7TVbGt8
Amelia Toledo Divita.
Nació en San Martín de los Andes el 13 de diciembre del 2011. Desde muy pequeña se interesó por la lectura. En el 2023 obtuvo una mención por ser la niña más lectora de la provincia, obteniendo un reconocimiento del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. En el 2024 obtuvo una mención por su historia y fue publicada por el CEM, en el libro «Ecos del bosque patagónico». En el 2025 obtuvo también una mención por su cuento, «Nuestra ¿última? noche juntos…», que prontamente saldrá publicado. Ama la lectura, la escritura de historias de terror y dibujar, así como también el Karate, deporte que práctica hace varios años.
*Amelia dibujó estas ilustraciones para representarse.