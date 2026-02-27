«¿Por qué será?» por Amelia Toledo Divita

Sección: Cuentos compartidos

Desde el Laboratorio de Finales Improbables queremos compartir algo que nos emociona.

Durante los meses de verano dictamos en la Biblioteca Popular 4 de Febrero un Taller de Escritura Creativa de Terror para adolescentes, donde exploramos miedos, atmósferas, monstruos y todo aquello que nos eriza la piel.

Hoy publicamos el trabajo final de una de las participantes: Amelia, estudiante de catorce años, que además del relato realizó sus ilustraciones.



Su microrrelato «¿Por qué será?» nos atrapó enseguida. En pocas líneas logra construir una tensión precisa, imágenes perturbadoras y, sobre todo, una voz narrativa que descoloca.

En la distancia entre la inocencia y lo que sugiere, se esconde lo más inquietante del relato.

Creemos profundamente en estos espacios de creación, donde la imaginación avasalla prejuicios, donde se escribe sin la presión de “hacerlo excelente” y donde los textos se enriquecen gracias al intercambio y a la mirada de otros lectores.

Los invitamos a leer a Amelia. A dejarse llevar por esa voz que parece ingenua…

A dejarse inquietar…

“¿Por qué será?

Siempre me pregunto porque los niños de mi edad no quieren quedarse en mi casa.

¿Sera tal vez por el cadáver de ese vagabundo perdido en la habitación de invitados?

¿Quizá será por los gritos del sótano?

Tal vez es por los insectos que caminan por las paredes, acompañando a las otras alimañas, o quizá por el sonido de la cadena de mi mascota, que espera otro poco de carne humana.

¿O tal vez es que no les gusta mi colección de cuchillos?

Me apena que no quieran quedarse, se me está complicando hacer amigos y eso que solo tengo siete.

Me pregunto si tendrá que ver con el hecho de que mis padres salgan a cazar todas las noches, y vuelvan con carne para mi mascota.

Pero yo sé que algún día tendré un amigo, un buen amigo al que pueda mostrarle los resultados de mi primera cacería.”

Los invitamos a dejar su comentario en el siguiente formulario, que no tomará más de 2 minutos, y así Amelia puede leerlos a ustedes:

https://forms.gle/uDBsXjY3WF7TVbGt8