Precaución: construyen terraplenes y alcantarillas camino a Mamuil Malal

Estos trabajos forman parte de la obra de pavimentación de la ruta provincial 60 que inició en septiembre por iniciativa del gobierno del Neuquén. Implican presencia de equipos y personal sobre la calzada, de manera tal que solicitan precaución al circular por la zona.



Como parte de la obra de pavimentación de la ruta provincial 60 se están ejecutando diversas tareas desde la portada del parque nacional Lanín hasta el límite con Chile. Por tal motivo se solicita a los usuarios extremar las medidas de precaución al circular por el lugar y respetar la señalización, reduciendo la velocidad en los sectores donde hay equipos y operarios trabajando.

La obra consiste en la pavimentación de 12,3 kilómetros del mencionado tramo. Es parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Fue adjudicada mediante licitación pública a la unión transitoria de empresas conformada por Autovía y Arco.

El plazo de ejecución previsto es de 18 meses efectivos, teniendo en cuenta su ubicación: al estar en zona cordillerana la continuidad de los trabajos está sujeta al clima invernal.

En la actualidad se están construyendo terraplenes y alcantarillas -tanto de hormigón como de caño galvanizado-.

Al ser una ruta de montaña todo el paquete de base y subbase, fundamental para darle mayor vida útil a la carpeta asfáltica, es anticongelante y drenante. El objetivo es prevenir deterioros por la baja temperatura a la que probablemente esté sometida la traza durante el invierno.

Al estar inmersa en un área protegida, la ruta provincial 60 está rodeada de bosques. Por tal motivo, desde el área de Ambiente de la dirección provincial de Vialidad, el parque nacional Lanín abordan el tema junto a empresa contratista para tomar todos los recaudos necesarios ante la presencia de ejemplares de araucarias araucanas y de otras especies nativas dando cumplimiento a la normativa vigente en la provincia.

Cuando esta obra esté terminada, Neuquén sumará su cuarto paso internacional totalmente pavimentado: Mamuil Malal se sumará a Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma.

La pavimentación de la ruta provincial 60 es parte de un plan más amplio que lleva adelante el gobierno provincial y mediante el cual se pretende incrementar en un 50 por ciento la cantidad de rutas asfaltadas a nivel territorial, pasando de los 1.200 kilómetros hechos en toda la historia de la provincia a 1.800 kilómetros al cabo de cuatro años (desde 2023 hasta 2027).

Recomendaciones

La seguridad de los usuarios y del personal abocado a la obra es la máxima prioridad. Por esa razón, se solicita a los conductores transitar con precaución, reducir la velocidad, atender la señalización -respetando estrictamente la cartelería de obra, los conos y las vallas dispuestas en la ruta- y las indicaciones de los banderilleros, así como evitar maniobras de sobrepaso dentro de la zona de trabajo.