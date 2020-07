Preocupación de la Junta Vecinal del Arenal por la situación de abandono de un vecino

>> Locales

Llegó a nuestra redacción un pedido de publicación debido a la preocupación de parte de la Junta Vecinal barrio el Arenal respecto a la situación de un joven que vive en pésimas condiciones a la intemperie. En primer término vecinos de la escuela 142 alertaron a la Comisión Vecinal sobre una persona que dormía desde hacía varias noches en la puerta del establecimiento, hasta allí llegó personal policial para constatar la situación pero no se pudo resolver con éxito. Desde Desarrollo Social manifestaron que cobraba una pensión y no debería estar ahí.

Esa noche se dio aviso a la guardia de Desarrollo Social del municipio local para que se tome una decisión respecto a esta persona, » la respuesta fue que llamáramos a la Policía. Desconociendo el procedimiento a seguir, nos comunicamos con ellos explicando la situación y obviamente a ellos, esto no les compete, sin embargo pusieron la mejor predisposición para dar una mano y encontrarle solución» manifestó una de las integrantes de la Comisión Vecinal a este diario digital.

«Nuevamente Desarrollo Social, no intervino y nos dieron sus «razones»: Es una persona mayor de edad, joven, que cobra una pensión, que tiene familia, etc. Si, sabemos que es así, pero es más que obvio y ellos están al tanto de toda la situación personal y familiar que esta persona arrastra desde pequeño, y además de esas razones nos dijeron que en el hospital NO podían recibirlo ( además de todo esto es un paciente psiquiátrico que debe seguir un tratamiento) por la pandemia ( que ahora resulta ser la excusa para todo)» agrega la vecina a Lacar Digital

«Cuando desde la dirección de la escuela se realizó el escrito para que lo retiren de ahí, esta persona se fue a los cimientos que quedan de nuestra sede, por lo que nos apersonamos al lugar acompañados por la policía y pudimos dialogar con el. Nosotros somos personas, somos hijos, hermanos, tíos.. y le permitimos quedarse ahí unos días ya que no consideramos que sea justo tanto desamparo y ausencia de estado, no es un lugar habitable, pero no podíamos seguir mirando al costado como todos lo hacen y al margen de quién sea y lo q haya hecho, es una persona que merece las mismas oportunidades que cualquiera, es una persona que necesita ayuda y a nosotros nos exceden totalmente, y ya no sabemos que más hacer o cómo proceder para que el pueda estar resguardado» dijo preocupada la vecina del barrio El Arenal.

«Las condiciones climáticas tampoco son óptimas para que esté durmiendo y viviendo así. No se puede quedar por mucho tiempo ahí, nosotros vamos a trabajar y saben que lo hemos hecho siempre por ese espacio, pero además de eso no es vida, no es una forma digna. Necesitamos que dejen de mirar para el costado, necesitamos que dejen de darle la espalda y actúen! Necesitamos que puedan llevarlo donde el necesita para que reciba la atención médica que el requiere, no queremos que cuando el ya no esté todos se lamenten como lo hacen siempre con sus discursos armados, llamamos y hablamos con todo el mundo, no viene de ahora viene hace meses esta situación y no pueden ser tan inoperantes y tan cómodos de no poder resolverla. Es muy fácil tildar desde un escritorio, juzgar y evadir cuando no sos vos el que pasa hambre y frío y no tiene la ayuda que necesita. Es muy fácil seguir mirando para el costado, exigir a la familia que se responsabilice cuando saben todo con lujo y detalle. La familia esta ausente si, pero el estado muchísimo más. No nos olvidemos que el abandono de persona es un delito y si también lo comete el estado, es peor. Necesitamos que la situación se solucione YA!» finalizó.

